Сможем ли "Фламинго" разбить всю Россию: к чему есть вопрос

Кравцев Сергей
В обществе продолжает обсуждаться чудо-оружие Украины – крылатая ракета "Фламинго". Однако у этого оружия все же прослеживаются очевидные изъяны, в частности высокая радарная заметность и отсутствие современной системы управления. Это делает новую ракету потенциально уязвимой для систем ПВО, имеющихся у врага. Да и 40 минут на подготовку к старту, к сожалению, вполне достаточно, чтобы успел прилететь "Искандер". Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков.
Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников
Эксперт уточняет, что на самом деле дискуссия по поводу эффективности или неэффективности ракеты "Фламинго" не имеет никакого практического смысла.
Что касается совершенства конструкции "Фламинго", то, по словам эксперта, это элементарно продемонстрирует боевое применение. Если она окажется способной поразить таки важнейшие цели как, например, производство "шахедов" в Алабуге, а эти беспилотники влекут за собой разрушений в Украине не меньше, чем вражеские ракеты, не говоря уже о результативной атаке на Москву, то все вопросы отпадут автоматически. Не сможет – тогда остается шанс использовать "Фламинго" против менее защищенных целей, в частности той же российской нефтепереработки. Главное, чтобы "Фламинго" не направилась вслед за "ракетодронами" "Пекло", "Паляница" и подобными и не исчезла за информационным горизонтом навсегда.
