Сможем ли "Фламинго" разбить всю Россию: к чему есть вопрос

В обществе продолжает обсуждаться чудо-оружие Украины – крылатая ракета "Фламинго". Однако у этого оружия все же прослеживаются очевидные изъяны, в частности высокая радарная заметность и отсутствие современной системы управления. Это делает новую ракету потенциально уязвимой для систем ПВО, имеющихся у врага. Да и 40 минут на подготовку к старту, к сожалению, вполне достаточно, чтобы успел прилететь "Искандер". Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

Эксперт уточняет, что на самом деле дискуссия по поводу эффективности или неэффективности ракеты "Фламинго" не имеет никакого практического смысла.

"Очевидно, что появление материалов о "Фламинго" в СМИ – это сугубо политическое событие: на фоне разных международных встреч и переговоров высочайшего уровня необходимо было продемонстрировать Трампу, что козыри в Украине есть. И как таковой аргумент "Фламинго" уже сработала отлично: на эфирах в недоимперии дерутся в истериках, а Трамп даже выдал очередное свое прозрение типа "Чтобы побеждать, нужно не только защищаться, но и нападать", — отметил Александр Кочетков.

Что касается совершенства конструкции "Фламинго", то, по словам эксперта, это элементарно продемонстрирует боевое применение. Если она окажется способной поразить таки важнейшие цели как, например, производство "шахедов" в Алабуге, а эти беспилотники влекут за собой разрушений в Украине не меньше, чем вражеские ракеты, не говоря уже о результативной атаке на Москву, то все вопросы отпадут автоматически. Не сможет – тогда остается шанс использовать "Фламинго" против менее защищенных целей, в частности той же российской нефтепереработки. Главное, чтобы "Фламинго" не направилась вслед за "ракетодронами" "Пекло", "Паляница" и подобными и не исчезла за информационным горизонтом навсегда.

"Кстати, с тоже разрекламированными дронами-перехватчиками ситуация похожа – все должно решить боевое применение. По моему убеждению, такие перехватчики станут эффективными только тогда, когда они будут полностью автономными – "запустил и забыл", да еще и многократными, чтобы существенно снизить стоимость использования. Вскоре все прояснится. Потому что война, скорее всего, будет продолжаться", – отметил политолог.

