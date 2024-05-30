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На Западе встревожили заявлением о том, что Путин победит в Украине

Если партнеры Украины, в конце концов, не начнут ей активно помогать, то кремлевский диктатор Владимир Путин одержит победу, написал в колонке для Bloomberg аналитик Марк Чампион.

сегодня, 15:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отмечает аналитик Марк Чампион в колонке на Bloomberg, союзникам Украины необходимо радикально пересмотреть подход к поддержке обороны Киева. По его убеждению, кремлевский диктатор Владимир Путин существенно недооценил Украину и Запад два года назад. Однако, по его словам, есть и плохая новость, заключающаяся в том, что Путин приспособился и победит, если Запад и Украина не разработают и реализуют новую стратегию.

На Западе встревожили заявлением о том, что Путин победит в Украине

Война в Украине

Аналитик убежден, что президентские выборы в США в ноябре могут повлечь за собой существенные изменения в Вашингтоне, что делает необходимым четкую политику и жизнеспособную стратегию.

Обозреватель назвал несуразной стратегией то, что Администрации Байдена понадобилось более двух лет, чтобы открыто заявить о желании победы Украины в войне. По его словам, не принято, что была потеряна куча времени на то, чтобы серьезно обсудить, как использовать замороженные российские активы на сумму примерно 300 миллиардов долларов, или одобрить отправку Украине ракет ATACMS большой дальности и истребителей F-16, в которых она так нуждается. При этом Чампион добавил, что даже сейчас продолжаются споры о том, должна ли Украина иметь возможность использовать это оружие для ударов по целям в России.

То есть, подчеркнул аналитик, речь идет о хаосе, а не о стратегии, которая могла быть понята в начале войны, но сейчас неприемлема.

Автор отмечает, что на предстоящей встрече по случаю 75-летия НАТО в июле лидеры стран должны воспользоваться возможностью решительно пересмотреть оборону Украины. То есть, по мнению эксперта, они должны определить победу как цель, установить параметры того, что это значит и объяснить, как они планируют ее достичь. Только при таких обстоятельствах можно будет заменить обещание "столько, сколько потребуется" на "все, что потребуется".

Также автор считает, что хорошим началом было бы более четкое объяснение последствий победы России в Украине — нужно убедить всех, что вторжение Путина радикально изменило правила американо-китайской конкуренции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вскоре в страну могут прибыть военные Франции.




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Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-05-30/to-defeat-putin-in-ukraine-nato-needs-a-new-strategy-here-s-a-start
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Ігор

сегодня, 15:09

Питання треба ставити по іншому: "Путін пристосувався і переміг країну корумпованих. Але ситуацію ще можна виправити, якщо Україна почне повністю змінюватись і припинить бути терпілами". Ворог зміг змінитись мобілізуватись проаналізувати зробити висновки ... незважаючи на величезні розміри імперії, а Україна суцільне тихе корупційне болото в тилу.


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