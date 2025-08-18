На Западе узнали с каким "компромиссом" по войне Зеленский прибыл на встречу с Трампом

После шквала новостей в СМИ о том, что украинского президента Зеленского будут склонять в Белом доме к территориальным уступкам, стало известно с какой задачей в итоге украинский лидер прибыл в Вашингтон. Цель у Зеленского на встрече с президентом США Трампом в Овальном кабинете одна – наладить процесс мирного урегулирования, избежав требований по выводу войск из Донецка и Луганска. Для этого украинский президент готов пойти на "приемлемые компромиссы" по нынешней линии фронта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявления украинских чиновников.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту, сказал, что цель Зеленского на встрече будет заключаться в том, чтобы наладить "продуктивный процесс мирного урегулирования без давления на Украину с целью выполнения невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донецкой и Луганской областей. Для этого украинский президент готов пойти на "приемлемый компромисс" по текущей линии фронта, который украинцы могли бы принять", — говорится в материале.

В публикации говорится, что ключевым для Украины является противодействие захвату остальной части Донецкой и Луганской областей, который Путин предложил Трампу на Аляске – "красной линии" Зеленского.

При этом украинские чиновники подчеркивают, что любое вознаграждение путинского режима за его агрессию лишь усилит стремление Москвы к новым завоеваниям и создаст условия для нового российского нападения.

Именно поэтому, заявил высокопоставленный сотрудник украинских служб безопасности, "любая сделка должна стоить бумаги, на которой она напечатана".

"Договоры работают только тогда, когда подкреплены реальной силой", — сказал чиновник. — "А отношения с Россией основаны на силе".

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько территории Украины захватили россияне за 1010 дней войны: в DeepState раскрыли цифры.



