На Западе узнали с каким "компромиссом" по войне Зеленский прибыл на встречу с Трампом

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После шквала новостей в СМИ о том, что украинского президента Зеленского будут склонять в Белом доме к территориальным уступкам, стало известно с какой задачей в итоге украинский лидер прибыл в Вашингтон. Цель у Зеленского на встрече с президентом США Трампом в Овальном кабинете одна – наладить процесс мирного урегулирования, избежав требований по выводу войск из Донецка и Луганска. Для этого украинский президент готов пойти на "приемлемые компромиссы" по нынешней линии фронта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявления украинских чиновников.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
В публикации говорится, что ключевым для Украины является противодействие захвату остальной части Донецкой и Луганской областей, который Путин предложил Трампу на Аляске – "красной линии" Зеленского.
При этом украинские чиновники подчеркивают, что любое вознаграждение путинского режима за его агрессию лишь усилит стремление Москвы к новым завоеваниям и создаст условия для нового российского нападения.
Именно поэтому, заявил высокопоставленный сотрудник украинских служб безопасности, "любая сделка должна стоить бумаги, на которой она напечатана".
Читайте также на портале "Комментарии" — сколько территории Украины захватили россияне за 1010 дней войны: в DeepState раскрыли цифры.