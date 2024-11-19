На Западе уже знают по чему ВСУ ударят ATACMS в первую очередь

После снятия запрета Украине на удары по территории России, ВСУ в первую очередь могли бы ударить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по войскам РФ в Курской области, где продолжается операция ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Удары по России. Фото: из открытых источников

"Если система будет развернута в Курской области, ATACMS может заставить Россию отодвинуть плацдармы дальше от линии фронта. В настоящее время российская армия способна быстро перебрасывать людей и технику", — говорится в публикации.

Если же РФ переместит свои войска дальше вглубь из-за угрозы ударов ракетами ATACMS, россиянам понадобятся часы, чтобы добраться до фронта, и это даст украинцам больше возможностей для разработки стратегии своих атак, отмечается в статье.

Указывается, что другими потенциальными целями для ATACMS являются российские аэродромы, где размещаются бомбардировщики и ударные вертолеты, которые атакую Украину.

"Возможность использовать ATACMS на территории России делает сотни потенциальных целей доступными для Украины. До сих пор Россия могла доставлять логистику на линию фронта, не опасаясь, что ее побеспокоят. Теперь склады боеприпасов, аэродромы и плацдармы находятся в пределах досягаемости", — пишет WSJ.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден снял некоторые ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Как сообщает The New York Times, Джо Байден позволяет Украине использовать ATACMS для ударов по Курской области, на территории России. В свою очередь, сын Трампа назвал "имбицилами" тех, кто позволил Украине бить ракетами вглубь РФ. Он заявил, что это провоцирует Третью мировую войну. Почему сейчас Белый дом снял запрет на удары по России? Может ли это изменить ход войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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