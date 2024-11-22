На Западе уже знают, как изменится позиция Украины после удара "Орешника" по Днепру

Удар межконтинентальной ракетой по Днепру был попыткой страны-агрессора послать Украине и Западу максимально мощный сигнал. Однако в Киеве не собираются менять свою стратегию обороны из-за этого. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что Путин часто угрожал ядерным оружием, пытаясь напугать Запад и остановить поток помощи Украине. Но вчерашний удар и дальнейшее публичное выступление Путина с угрозами значительно усилили напряжение.

СМИ приводит слова военного аналитика Ивана Киричевского, который заявил, что у Украины нет радаров, способных обнаруживать такие ракеты в полете, поскольку те поднимаются в верхние слои атмосферы. Также нет и соответствующих систем ПВО, способных сбивать их.

"Наши западные партнеры могли видеть этот запуск раньше нас", — сказал Киричевский.

"The New York Times" замечает, хотя другие российские ракеты, которыми неоднократно обстреливали Украину, например, "Искандер" и Х-101, также могут нести ядерное оружие, ракета средней дальности, которой ударили по Днепру, вызывает беспокойство.

Директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако отмечает, что кроме значительно большей дальности эта ракета отличается способностью запускать несколько ядерных боеголовок на финальной стадии полета.

В то же время председатель оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заверил, что вчерашний удар не заставит Украину изменить способ ведения войны, в частности, по дальнейшим ударам по целям на территории России в рамках самообороны.

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