На Западе уже знают, что станет разменной монетой в переговорах по войне в Украине

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Кравцев Сергей
Именно болезненные для российской экономики санкции и продление военной помощи почти наверняка станут разменной монетой в любых переговорах по завершению войны в Украине, которые начнутся, как только Дональд Рамп официально вступит в должность президента США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".
Переговоры. Фото: из открытых источников
Отмечается, что звучавшие в первые месяцы войны прогнозы, что экономические ограничения быстро подорвут режим президента Владимира Путина или превратят рубль в "обломки", не оправдались.
Однако идея, что экономические санкции могут быстро положить конец противостоянию, всегда была скорее плодом надежды, чем реалистичной оценкой, говорит бежавший из страны 2013 года российский экономист Сергей Гуриев и сейчас является деканом Лондонской школы бизнеса.
По его словам, более точной мерой успеха является вопрос, препятствовали ли санкции способности Москвы эффективно вести войну. И ответ на этот вопрос, по его мнению и мнению ряда других аналитиков – да.
Когда Трамп сядет за стол переговоров с Путиным, санкции станут "чрезвычайно ценной фишкой", говорит вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики и внештатный научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.
По общему мнению, наиболее эффективными оказались санкции, затрагивающие мировую финансовую систему – сферу, где Соединенные Штаты оказывают исключительное влияние.
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