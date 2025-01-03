На Западе уже знают, что станет разменной монетой в переговорах по войне в Украине

Именно болезненные для российской экономики санкции и продление военной помощи почти наверняка станут разменной монетой в любых переговорах по завершению войны в Украине, которые начнутся, как только Дональд Рамп официально вступит в должность президента США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отмечается, что звучавшие в первые месяцы войны прогнозы, что экономические ограничения быстро подорвут режим президента Владимира Путина или превратят рубль в "обломки", не оправдались.

Однако идея, что экономические санкции могут быстро положить конец противостоянию, всегда была скорее плодом надежды, чем реалистичной оценкой, говорит бежавший из страны 2013 года российский экономист Сергей Гуриев и сейчас является деканом Лондонской школы бизнеса.

По его словам, более точной мерой успеха является вопрос, препятствовали ли санкции способности Москвы эффективно вести войну. И ответ на этот вопрос, по его мнению и мнению ряда других аналитиков – да.

"Представьте себе мир, в котором санкции не вводили... Мир, в котором внешняя торговля России не была бы сильно ограничена и имела бы доступ ко всем своим иностранным резервам. Совершенно очевидно, что санкции создали проблемы для Путина, уменьшили количество ресурсов в его карманы и, следовательно, спасли жизнь на Украине. Без них Россия, возможно, уже победила бы", — добавил Гуриев.

Когда Трамп сядет за стол переговоров с Путиным, санкции станут "чрезвычайно ценной фишкой", говорит вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики и внештатный научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

По общему мнению, наиболее эффективными оказались санкции, затрагивающие мировую финансовую систему – сферу, где Соединенные Штаты оказывают исключительное влияние.

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