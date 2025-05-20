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На Западе уже открыто говорят, что США выходят с переговоров по Украине

CNN пишет о том, что Дональд Трамп теперь пытается дистанцироваться от роли посредника

сегодня, 07:44
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Кравцев Сергей

В США учащаются голоса в пользу дистанцирования от войны в Украине. Ведь ставка на быстрое ее замораживание не сработала. Об этом говорится в материале CNN.

На Западе уже открыто говорят, что США выходят с переговоров по Украине

Переговоры. Фото: из открытых источников

Говоря о противостоянии в Украине вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что "это не наша война". Тем самым политик фактически поставил под сомнение дальнейшее участие США в поддержке Украины. Он подчеркнул: если Россия не предпримет шагов к мирному соглашению, Соединенные Штаты могут выйти из дипломатического процесса и прекратить помощь Киеву.

После звонка с Путиным риторика Дональда Трампа изменилась. Если пять дней назад он изображал себя как посредника, готового организовать переговоры между Владимиром Зеленским и Путиным в Турции, то теперь лишь ограничился общим призывом: "Украина и Россия должны разговаривать напрямую, как только они могут". Местом переговоров он даже предложил Ватикан, что лишь подчеркивает готовность США отойти на второй план.

Читайте также на портале "Комментарии" — поговорив с президентом США, Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной. Также глава страны-агрессора рассказал, что туда должен входить. Его слова цитируют пропагандистские и СМИ.

"Мы договорились с Трампом о том, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о предстоящем мирном договоре, в него войдут принципы, сроки, а также возможное прекращение огня на время", — заявил Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Трамп с Путиным говорили около двух часов, содержание их брифингов практически противоположно. Там, где Трамп пафосно заявляет, что "немедленно начнутся переговоры по прекращению огня", Путин говорит о "возможном прекращении огня на определенный срок" когда-то потом по результатам договоренностей – а это точно не о перемирии, даже коротком. При этом оба усердно игнорируют очевидное несоответствие заявлений визави. Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/05/19/europe/analysis-putin-trump-phone-call-ukraine-latam-intl
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