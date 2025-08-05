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На Западе уже намекнули, что "дедлайн" Трампа для Кремля закончится пшиком

Аналитики AP считают, что "дедлайн" Трампа для Кремля может пройти тихо и без последствий

5 августа 2025, 11:03
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Кравцев Сергей

Следующая неделя может стать поворотным моментом в войне между Россией и Украиной, поскольку приближается срок, установленный президентом США Дональдом Трампом Кремлю для заключения мирного соглашения. В то же время все больше доводов в пользу того, что "дедлайн" Трампа, которого все так ждут, может пройти тихо и без последствий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Associated Press".

На Западе уже намекнули, что "дедлайн" Трампа для Кремля закончится пшиком

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что обещания, угрозы и уговоры Трампа не смогли оказать должного влияния на позицию Кремля, и решение войны дипломатическим путем, как и ранее, кажется маловероятным. Тем временем Украина теряет всё больше территорий на линии фронта, хотя признаков надвигающегося краха её обороны не наблюдается.

При этом и сам Трамп не уверен, что санкции станут эффективными. Ранее он заявил, что Россия доказала, что "довольно хорошо умеет избегать санкций". Сам же Кремль утверждает, что международные санкции, введённые после вторжения в Украину, оказали ограниченное воздействие.

"Комментарии Трампа, по-видимому, сигнализируют о том, что он не слишком надеется на то, что санкции вынудят Путина к действию. Вторичные санкции также осложняют отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которых обвиняют в финансировании военных усилий России за счёт покупки её нефти", — говорится в статье.

При этом высокопоставленные американские чиновники предупреждают, что США могут выйти из конфликта, если мирные переговоры не увенчаются успехом, отмечает издание.

Сам Путин не проявляет никаких признаков готовности к уступкам, и дипломатическая атмосфера накаляется по мере приближения крайнего срока, установленного Трампом.

Журналисты обращают внимание, что Путин вновь подчеркивает, он примет урегулирование только на своих условиях и будет продолжать убийства и разрушения до тех пор, пока условия не будут выполнены.

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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-trump-sanctions-tariffs-witkoff-9444ab7b042944090d51a73ae871571a
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