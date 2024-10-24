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На Западе увидели первые признаки начала Третьей мировой войны в Украине

The Telegraph пишет, что из-за отправки войск КНДР на помощь России война может приобрести гораздо большие масштабы

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Сегодня как никогда раньше полномасштабная война России против Украины близка к тому, чтобы перерасти в Третью мировую войну. Все зависит от того, какая реакция будет от мировых партнеров Украины в ответ на отправку Пхеньяном своих военных в помощь РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

На Западе увидели первые признаки начала Третьей мировой войны в Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала обратили внимание на то, что КНДР предварительно может отправить россиянам в помощь около 11 тысяч военных. Это, по словам журналиста, "последнее и самое страшное напоминание" о том, что война продолжается не только между Россией и Украиной. Поэтому вскоре другие страны с обеих сторон войны могут последовать примеру Северной Кореи, в частности, Великобритания и Франция, ранее уже говорившие о такой возможности.

"Теперь это глобальная война, потенциально мировая война. Очевидно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и в меньшей степени Китае понимают ставки. Менее очевидно, что это понимают союзники Украины по НАТО", — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что Южная Корея тоже может быть "вовлечена" в войну из-за растущей роли КНДР в союзничестве с Россией. Ранее Южная Корея оказывала Украине гуманитарную помощь и артиллерийские снаряды, однако в скором времени это может измениться. На чрезвычайном заседании Совета нацбезопасности высшие должностные лица Республики Корея пообещали усилить участие в войне в Украине — в ответ на действия КНДР.

Читайте на портале "Комментарии" — военных КНДР начали перемещать внутри РФ: в ЦПИ раскрыли подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение северокорейских войск к войне в Украине может стать проблемой путинского режима, поскольку это потенциально приведет к вмешательству Южной Кореи. Об этом пишет издание Bloomberg.

СМИ отмечает, что такое развитие событий, возможно, усилит давление на президента Южной Кореи Юн Сок Йола со стороны США и союзников по НАТО по пересмотру политики, запрещающей Сеулу оказывать летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны.




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