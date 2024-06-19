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На Западе сказали, когда Путин примет решение применить ядерное оружие

The Telegraph считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин может пойти на то, чтобы применить в Украине ядерное оружие

сегодня, 18:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Западные страны недавно дали Украине разрешение на использование оружия стандарта НАТО для ударов по российским целям. В ответ Россия начала угрожать ядерным уничтожением: бывший президент Дмитрий Медведев пригрозил Вашингтону, Парижу и Лондону ядерными ударами, если НАТО разместит войска в Украине.

На Западе сказали, когда Путин примет решение применить ядерное оружие

Ядерное оружие РФ

Реакция России вызвала два противоположных отзыва на Западе, о чем пишет Сэмюэль Рамани, научный сотрудник Оксфордского университета, в колонке The Telegraph.

Первая реакция состоит в том, что ядерные угрозы России следует отбросить как пустые разговоры. Аргумент заключается в том, что Россия понимает, что применение ядерного оружия повлечет за собой массированную атаку обычными силами НАТО или ответный ядерный удар.

Вторая реакция основывается на опасениях, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если НАТО будет слишком сильно эскалировать конфликт. Эта обеспокоенность задерживает поставки танков и истребителей Украине и ограничивает ее способность наносить удары по российской военной инфраструктуре.

Однако, по мнению Рамани, обе реакции ошибочны. Есть реалистичные сценарии, в которых Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине или, хотя это менее вероятно, против страны НАТО. Решение России не будет зависеть от действий Запада, а от нескольких факторов, считает Рмани.

Первый фактор – это ситуация на фронте в Украине. Россия может рассмотреть возможность применения ядерного оружия только тогда, когда окажется на грани поражения. Вроде бы растет количество влиятельных голосов в России, которые считают, что использование тактического ядерного оружия может заставить Украину и Запад капитулировать.

Второй фактор – внутриполитическая стабильность в России. Ультранационалисты, поддерживающие тотальную войну, остаются наибольшей угрозой Путину и могут подтолкнуть его к использованию ядерного оружия, считает эксперт.

Третий фактор – отношение Китая. Китай последовательно призывает Путина воздержаться от применения ядерного оружия, но его позиция может измениться в случае масштабного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, например из-за Тайваня, подчеркнул Рамани.

По его мнению, именно поэтому Запад не должен бояться предоставить Украине оружие и свободу действий для победы в войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ждет Украину и РФ, если Кремль пойдет на применение ядерного оружия.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/06/18/russia-will-use-nukes-regardless-of-whether-the-west-arms-u/
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