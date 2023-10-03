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На Западе сделали заявление, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной: какая причина

О цели Путина заговорил британский политолог Марк Галеотти.

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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При опасениях партнеров с Запада, военное вторжение будет длиннее, чем они ожидали, ведь для хозяина Кремля Владимира Путина "вечная война", это, возможно, цель.

На Западе сделали заявление, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной: какая причина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сказал политолог из Великобритании, руководитель консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти, передает CNN. Как он утверждает, у Путина свое преимущество, затягивая боевые действия на территории Украины.


"Это звучит как мрачная перспектива, но, с точки зрения Путина, она также имеет свои очевидные преимущества", — отметил Галеотти.

Если российский президент сравнивал эту "специальную операцию" в Украине с "решающей битвой за судьбу России", то он оценивает себя как главнокомандующий во время экзистенциальной войны с Западом, утверждает британский эксперт.

Он вспомнил, как Путин, высказывая такие тезисы во время майского парада в честь Дня Победы. Диктатор не предлагает согражданам ничего конкретного на будущее и не дает никакой надежды на то, что война закончится.

"Било лишь сообщение о том, что нация заблокирована в экзистенциальной борьбе с враждебным Западом, реального конца которой не видно", — говорит политолог.

Он констатирует, что война для РФ станет катастрофой. Ведь по информации источников в американском правительстве, РФ могла понести потери в войне с Украиной в 120 тысяч человек, в частности, количество раненых среди военных может составлять до 170-180 тысяч человек.

Сегодня для хозяина Кремля главное — продолжить контролировать свою нацию, именно длительная война в Украине позволит ему осуществлять такие репрессии.

"Для него – это возможность. Поскольку вечная война становится организационным принципом "позднего путинизма", она оправдывает – даже требует – усиление репрессий, необходимых Путину, чтобы сохранить свой контроль над нацией. Даже малейшее несогласие становится государственной изменой, а значительное перемещение ресурсов в оборонный сектор становится необходимостью", — подытожил Марк Галеотти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия заинтересована в новом конфликте. Кремль пытается отвлечь внимание от войны в Украине и подорвать доверие к НАТО и США, таким образом, Россия заинтересована в новом конфликте между Сербией и Косово.



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