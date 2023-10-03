На Западе сделали заявление, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной: какая причина

При опасениях партнеров с Запада, военное вторжение будет длиннее, чем они ожидали, ведь для хозяина Кремля Владимира Путина "вечная война", это, возможно, цель.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сказал политолог из Великобритании, руководитель консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти, передает CNN. Как он утверждает, у Путина свое преимущество, затягивая боевые действия на территории Украины.

"Это звучит как мрачная перспектива, но, с точки зрения Путина, она также имеет свои очевидные преимущества", — отметил Галеотти.

Если российский президент сравнивал эту "специальную операцию" в Украине с "решающей битвой за судьбу России", то он оценивает себя как главнокомандующий во время экзистенциальной войны с Западом, утверждает британский эксперт.

Он вспомнил, как Путин, высказывая такие тезисы во время майского парада в честь Дня Победы. Диктатор не предлагает согражданам ничего конкретного на будущее и не дает никакой надежды на то, что война закончится.

"Било лишь сообщение о том, что нация заблокирована в экзистенциальной борьбе с враждебным Западом, реального конца которой не видно", — говорит политолог.

Он констатирует, что война для РФ станет катастрофой. Ведь по информации источников в американском правительстве, РФ могла понести потери в войне с Украиной в 120 тысяч человек, в частности, количество раненых среди военных может составлять до 170-180 тысяч человек.

Сегодня для хозяина Кремля главное — продолжить контролировать свою нацию, именно длительная война в Украине позволит ему осуществлять такие репрессии.

"Для него – это возможность. Поскольку вечная война становится организационным принципом "позднего путинизма", она оправдывает – даже требует – усиление репрессий, необходимых Путину, чтобы сохранить свой контроль над нацией. Даже малейшее несогласие становится государственной изменой, а значительное перемещение ресурсов в оборонный сектор становится необходимостью", — подытожил Марк Галеотти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия заинтересована в новом конфликте. Кремль пытается отвлечь внимание от войны в Украине и подорвать доверие к НАТО и США, таким образом, Россия заинтересована в новом конфликте между Сербией и Косово.