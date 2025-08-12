На Западе сделали громкое заявление: готова ли Украина уступить оккупированные территории

В преддверии саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, в дипломатических кругах активно обсуждают смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе президента пока что об этом прямо не говорят, но европейские источники уверяют, что смягчение позиции украинского президента все же произошло. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. Такой сценарий, который поддерживают некоторые европейские столицы, предусматривает замораживание линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности, включая поставки вооружений и перспективу вступления в НАТО. В то же время Зеленский подчеркивает: никакие договоренности не должны предусматривать дополнительных территориальных уступок.

В публикации говорится, европейские лидеры, среди которых Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц, заявили о недопустимости изменения международно признанных границ силой. Они планируют встречу с Трампом уже в среду, чтобы донести свое виденье перед его переговорами с Путиным.

Сам Трамп сообщил, что на саммите попытается добиться частичного возвращения украинских земель. Однако он раскритиковал позицию Киева относительно необходимости конституционного одобрения любых территориальных изменений.

НАТО же подчеркивает, что фактическая оккупация территорий не может быть признана юридически. Украинские власти напоминают, что Россия продолжает перебрасывать войска и готовится к новым наступлениям, поэтому преждевременно говорить о готовности Кремля завершить войну.

