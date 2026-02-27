На Западе рисуют страшный сценарий: как война разрушает жизнь украинских детей

Четыре года полномасштабной войны оставили глубокий след у самых молодых украинцев. Британское издание The Telegraph пообщалось с 51 ребенком в трех регионах Украины – их истории свидетельствуют о масштабном психологическом кризисе.

Дети. Фото: из открытых источников

Редакция сообщает о случаях самоповреждений, панических атак, ночных кошмаров, энуреза и почти полного молчания у детей. Общим для большинства стала хроническая усталость из-за недосыпания — постоянные сирены и взрывы не оставляют ощущения безопасности даже ночью. Многих преследуют воспоминания о смерти и разрушении.

По данным Организации Объединенных Наций, каждый третий ребенок в Украине стал свидетелем гибели или ранения человека, а каждый пятый потерял друга или родственника. В прифронтовых районах 83% детей демонстрируют признаки эмоционального стресса и задержки развития.

Этой зимой массированные атаки на энергетику покидали миллионы людей без света и тепла. Школы закрывались, а учителям приказывали не будить учеников, которые засыпали на уроках от истощения.

14-летний Даниил признается, что вынужден делать физические упражнения, чтобы согреться ночью. Его одноклассница Анна играет на электропианино во время взрывов: "Я не могу остановить бомбы руками, поэтому просто использую их для музыки".

Эксперты предупреждают: последствия этой травмы будут ощущаться поколениями. Несмотря на отдельные программы поддержки, страна остро нуждается в детских психологах, особенно в селах. Война формирует поколение, для которого страх стал обыденностью – и эта рана не заживет автоматически после завершения боевых действий.

