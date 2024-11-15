На Западе рисуют два сценария по войне в Украине: оба негативные для РФ

Несмотря на то, что путинский режим пытается демонстрировать, что у РФ есть практически безграничные ресурсы для победы в войне против Украины, на самом деле это не соответствует действительности. Вместе с тем Россия не сможет и легко закончить войну по ряду экономических причин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на данные OSINT-аналитиков.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что военная экономика России движется к тупику.

"Признаки того, что официальные данные скрывают серьезные экономические трудности, вызванные как войной, так и санкциями, становятся все более очевидными… Кремль не сможет наращивать производство достаточно быстро, чтобы заменить оружие с той скоростью, с которой оно теряется на поле боя. Уже сейчас около половины всех артиллерийских снарядов, используемых Россией на Украине, поступают из северокорейских запасов. В какой-то момент во второй половине 2025 года Россия столкнется с серьезной нехваткой нескольких категорий вооружений", — говорится в публикации.

При этом авторы материала отмечают, что никто не может сказать, когда у России начнутся проблемы с отдельно взятыми типами вооружения, но Кремль мало что может сделать, чтобы предотвратить такие события.

Кроме того, указывается, что Россия не только будет не в состоянии долго вести войну, она также не сможет "легко заключить мир".

Авторы материала поясняют, все дело в том, что Кремль тратит на войну огромные расходы, которые неустойчивы в долгосрочной перспективе, искусственно стимулируют занятость и рост. Почти все новые рабочие места связаны с военными и не приносят особой пользы гражданской экономике, в большинстве секторов которой возникают большие трудности с поиском рабочей силы.

Аналитики предупреждают, масштабы послевоенной российской рецессии будут еще хуже, поскольку гражданская экономика России, особенно малые и средние предприятия, сократилась из-за войны.

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