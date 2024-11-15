logo

BTC/USD

89688.41

ETH/USD

3103.55

LTC/USD

84.70

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе рисуют два сценария по войне в Украине: оба негативные для РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе рисуют два сценария по войне в Украине: оба негативные для РФ

Foreign Policy пишет о том, что Россия не сможет ни долго вести войну, ни "легко" ее закончить

сегодня, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что путинский режим пытается демонстрировать, что у РФ есть практически безграничные ресурсы для победы в войне против Украины, на самом деле это не соответствует действительности. Вместе с тем Россия не сможет и легко закончить войну по ряду экономических причин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на данные OSINT-аналитиков.

На Западе рисуют два сценария по войне в Украине: оба негативные для РФ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что военная экономика России движется к тупику.

"Признаки того, что официальные данные скрывают серьезные экономические трудности, вызванные как войной, так и санкциями, становятся все более очевидными… Кремль не сможет наращивать производство достаточно быстро, чтобы заменить оружие с той скоростью, с которой оно теряется на поле боя. Уже сейчас около половины всех артиллерийских снарядов, используемых Россией на Украине, поступают из северокорейских запасов. В какой-то момент во второй половине 2025 года Россия столкнется с серьезной нехваткой нескольких категорий вооружений", — говорится в публикации.

При этом авторы материала отмечают, что никто не может сказать, когда у России начнутся проблемы с отдельно взятыми типами вооружения, но Кремль мало что может сделать, чтобы предотвратить такие события.

Кроме того, указывается, что Россия не только будет не в состоянии долго вести войну, она также не сможет "легко заключить мир".

Авторы материала поясняют, все дело в том, что Кремль тратит на войну огромные расходы, которые неустойчивы в долгосрочной перспективе, искусственно стимулируют занятость и рост. Почти все новые рабочие места связаны с военными и не приносят особой пользы гражданской экономике, в большинстве секторов которой возникают большие трудности с поиском рабочей силы.

Аналитики предупреждают, масштабы послевоенной российской рецессии будут еще хуже, поскольку гражданская экономика России, особенно малые и средние предприятия, сократилась из-за войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — уверенность Путина куда-то делась: в США рассказали о проблемах, которые ждут РФ в 2025 году.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости