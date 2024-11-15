На Западе рисуют два сценария по войне в Украине: оба негативные для РФ

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что путинский режим пытается демонстрировать, что у РФ есть практически безграничные ресурсы для победы в войне против Украины, на самом деле это не соответствует действительности. Вместе с тем Россия не сможет и легко закончить войну по ряду экономических причин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на данные OSINT-аналитиков.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Отмечается, что военная экономика России движется к тупику.
При этом авторы материала отмечают, что никто не может сказать, когда у России начнутся проблемы с отдельно взятыми типами вооружения, но Кремль мало что может сделать, чтобы предотвратить такие события.
Кроме того, указывается, что Россия не только будет не в состоянии долго вести войну, она также не сможет "легко заключить мир".
Авторы материала поясняют, все дело в том, что Кремль тратит на войну огромные расходы, которые неустойчивы в долгосрочной перспективе, искусственно стимулируют занятость и рост. Почти все новые рабочие места связаны с военными и не приносят особой пользы гражданской экономике, в большинстве секторов которой возникают большие трудности с поиском рабочей силы.
Аналитики предупреждают, масштабы послевоенной российской рецессии будут еще хуже, поскольку гражданская экономика России, особенно малые и средние предприятия, сократилась из-за войны.
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