На Западе рассказали, в каком случае у Трампа будет больше шансов склонить Россию к переговорам

У новоизбранного президента США Дональда Трампа может быть больше шансов склонить Россию к переговорам и достичь мирного соглашения, если он поставит Украину в сильное положение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что Дональд Трамп не менял свой один из ключевых приоритетов, как главы Белого дома. Им является прекращение войны в Украине. При этом он назначил специальным посланником по войне в Украине отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, который ранее предлагал передать оккупированную украинскую территорию России.

"Однако военные и политические лидеры Европы предупреждают, что сделка, в результате которой Россия получит слишком много, скорее всего, станет лишь прелюдией к дальнейшему конфликту", — пишет BI.

Аналитики пришли к мнению, что значимое мирное соглашение может быть достигнуто только при поддержке Украины и обеспечении ей возможности вести переговоры с позиции силы.

Так, Джон Лаф, младший научный сотрудник программы по России и Евразии в Chatham House, считает, что отказ от Украины, и, как следствие, стратегическое продвижение России в Европе, может выставить Трампа слабым и подтолкнуть главных глобальных конкурентов США.

Вместо этого, говорят эксперты, Украина должна быть поставлена в положение, позволяющее сдерживать Россию.

"Любая сделка все равно будет предполагать поддержку США в той или иной форме для поддержания мира. Украине необходимо поддерживать эффективные вооруженные силы, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию", — говорит Лаф.

Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна в Вашингтоне, отметила, что у Путина не будет стимулов добиваться мира с Украиной, если он сочтетт, что поддержка Киева ослабевает. В то же время угроза Трампа предоставить Украине все необходимое для отвоевания территории и удержания российской территории "окажет давление на Путина, потому что эта война не пользуется популярностью в России", — сказала Фаркас.

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