Уже третий год Украина противостоит полномасштабному вторжению России. Издание The Times обнародовало малоизвестные факты об этой войне, в частности, об определяющей роли Великобритании в поддержке Киева.

Валерий Залужный

Одним из главных героев этих событий стал бывший министр обороны Великобритании Бен Воллес, которого называют "человеком, спасшим Киев". Именно благодаря его усилиям Украина получила критически важное оружие в первые дни вторжения.

Журналисты выяснили, что Лондон, по меньшей мере, дважды тайно направлял военных инструкторов в Украину для обучения защитников пользованию ракетными системами NLAW и Storm Shadow.

К тому же, британские генерал-лейтенанты Роли Уокер и Чарли Стикленд сыграли важную роль в подготовке украинского контрнаступления 2023 года. Британская сторона настаивала на том, чтобы ВСУ приступили к операции как можно раньше. В тот момент, как пишет The Times, Украина имела на вооружении столько же техники, сколько и армия Великобритании. Впрочем, Киев решил отсрочить наступление с марта на май-июнь, ожидая дополнительных поставок оружия. Это позволило России укрепить свои позиции.

Союзники также настаивали на сосредоточенном ударе в одной точке, однако тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский убедил президента Зеленского применить другую стратегию — атаковать в то же время на Донетчине и Юге. Как отмечает The Times, такой подход не позволил нанести решающий удар, что вызвало разочарование в США, где были недовольны медленным продвижением украинских войск.

Со своей стороны, украинская сторона объясняла, что, несмотря на достаточное количество вооружения, союзники недооценили сложность российской обороны и не учли современные реалии войны. Линия фронта была плотно заминирована, а саперы подвергались постоянной опасности со стороны российских беспилотников во время разминирования.

Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пытался снизить напряжение в отношениях с Вашингтоном. Он отмечал, что украинские солдаты часто не молодые новобранцы, а имеют по 30–40 лет, и многие из них не имели достаточного боевого опыта — некоторые находились на передовой меньше недели. Эти аргументы не всегда находили понимание у американцев, что еще больше усложняло взаимодействие между обеими сторонами. Издание отмечает, что Штаты были откровенно разочарованы Залужным.

В этот период Великобритания взяла на себя роль посредника и миротворца между Киевом и Вашингтоном. В августе состоялась ключевая встреча на польско-украинской границе: Залужный, британский адмирал Тони Радакин и командующий ВС США в Европе Кристофер Каволи обсудили дальнейшие планы контрнаступления, а также общую стратегию на зиму и следующий год.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что Залужный рассказал о секретном штабе, где планировали военные операции.



