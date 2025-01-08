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На Западе рассказали, на кого ведут охоту ВСУ на Курщине

Forbes разобрал два прицельных ударах ВСУ в Курской области

8 января 2025, 11:32
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Кравцев Сергей

Украинские военные ведут планомерную охоту за российской 810-й морской пехотной бригадой в Курской области. По данным Генштаба ВСУ, во вторник в результате "высокоточного" налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, это уже второй удар по штабам бригады за две недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик "Forbes" Дэвид Акс.

На Западе рассказали, на кого ведут охоту ВСУ на Курщине

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Обозреватель отмечает, пока нет точной информации, какие боеприпасы использовали украинцы, но Белая находится всего в 20 милях к востоку от Суджи — так что вариантов много, поскольку Украина обладает целым набором оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных беспилотников.

"Осажденная 810-я морская пехотная бригада получила непропорционально большую долю этой огневой мощи", — отмечает аналитик.

При этом он напомнил, что ранее украинцы нанесли удар по штабу бригады в Льгове. Вскоре после удара по Льгову 810-я морская пехотная бригада перебазировалась в Плехово на короткий период отдыха.

"Подразделение численностью 2500 человек нуждалось в передышке. 810-я морская пехотная бригада и ее родственное подразделение в Курском контрнаступлении, трагическая 155-я морская пехотная бригада, были сильно истощены в результате двух месяцев в основном неудачных штурмов со стороны Курского выступа", — отмечает Акс.

Так, 7 января ВСУ отразили очередную атаку 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки.

"С ноября российские морские пехотинцы бросили на Погребки по меньшей мере два батальона численностью 400 человек, но кроме потерь ничего не добились", — подчеркивает аналитик.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/01/07/a-russian-marine-corps-brigade-has-headquarters-all-over-kursk-twice-in-two-weeks-ukraine-blew-them-up/
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