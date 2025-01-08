Украинские военные ведут планомерную охоту за российской 810-й морской пехотной бригадой в Курской области. По данным Генштаба ВСУ, во вторник в результате "высокоточного" налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, это уже второй удар по штабам бригады за две недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик "Forbes" Дэвид Акс.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Обозреватель отмечает, пока нет точной информации, какие боеприпасы использовали украинцы, но Белая находится всего в 20 милях к востоку от Суджи — так что вариантов много, поскольку Украина обладает целым набором оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных беспилотников.

"Осажденная 810-я морская пехотная бригада получила непропорционально большую долю этой огневой мощи", — отмечает аналитик.

При этом он напомнил, что ранее украинцы нанесли удар по штабу бригады в Льгове. Вскоре после удара по Льгову 810-я морская пехотная бригада перебазировалась в Плехово на короткий период отдыха.

"Подразделение численностью 2500 человек нуждалось в передышке. 810-я морская пехотная бригада и ее родственное подразделение в Курском контрнаступлении, трагическая 155-я морская пехотная бригада, были сильно истощены в результате двух месяцев в основном неудачных штурмов со стороны Курского выступа", — отмечает Акс.

Так, 7 января ВСУ отразили очередную атаку 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки.

"С ноября российские морские пехотинцы бросили на Погребки по меньшей мере два батальона численностью 400 человек, но кроме потерь ничего не добились", — подчеркивает аналитик.

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