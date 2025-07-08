На Западе рассказали, какую хитрость придумали украинцы против российских дронов

Украинские военные используют на фронте рыболовные сети для того, чтобы не допустить пролетов российских дронов. Сетки растянуты над дорогами, которые ведут к горячим точкам, над военными блокпостами и артиллерийскими позициями. Об этом пишет The New York Times.

Сетки против дронов. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что сети шьют в городах, которые находятся в тылу фронта, или доставляют из северных портов, а также дарят рыбаки, которым они уже не нужны.

"Их цель — препятствовать российским дронам, которые сейчас роятся в небе над линией фронта и налетают практически на все, что движется, будь то бронированная машина, мчащаяся для пополнения запасов войск, или солдат, прячущийся в лесополосе", — добавляют в материале.

Благодаря тому, что сетки имеют плотное плетение, они могут запутать пропеллеры дронов и обездвижить оружие. Поэтому это средство является простым, но эффективным для противодействия дронам, которые обычно движутся очень быстро, чтобы можно было их сбить.

Также в NYT напомнили, что РФ чаще использует дроны на оптоволокне. Таким образом их невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому сетки стали одним из немногих способов, чтобы поймать дроны до того, как они начнут атаковать.

При этом эксперт по вопросам технологической войны в Центре анализа европейской политики Федерико Борсари отметил, что Россия стала первой, кто применил сетки в этой войне. Это было сделано в 2023 году, однако в ограниченном масштабе.

"Тогда российские войска использовали сетки для противодействия небольшим атакующим квадрокоптерам, которые Украина применяла для ударов по солдатам и транспортным средствам", — напомнили в материале.

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