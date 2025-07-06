Россияне убили 8-летнего мальчика в Харьковской области: атаковали FPV-дроном автомобиль с детьми

Вечером 5 июля российские войска нанесли удары по Харьковской области, в том числе совершили прицельную атаку FPV-дроном по легковому автомобилю в селе Одноробовка, в нескольких километрах от границы с Россией. В результате удара погиб 8-летний мальчик, еще один ребенок и двое взрослых получили ранения.

Российский дрон убил 8-летнего мальчика в Харьковской области

Глава Золочевской общины Виктор Коваленко сообщил, что семья приехала в Одноробовку на несколько дней к родственникам. Когда возвращалась назад, дрон попал в заднюю часть авто, где сидели дети.

В результате удара российского FPV-дрона в Харьковской области 8-летний мальчик погиб сразу. Его 4-летний брат получил тяжелые повреждения. У матери, сидевшей впереди острая реакция на стресс, а отец, управлявший автомобилем, получил иссечение от обломков. Четырехлетний ребенок вместе с отцом был отправлен в больницу в Харькове.

Как пояснил Коваленко, в Одноробовке почти не осталось детей, большинство эвакуировали ранее из-за объявления об обязательной эвакуации, однако не применяли принудительную.

Помимо инцидента в Одноробовке в ночь на 6 июля российские дроны атаковали и другие районы Харькова и области. Всего известно об 11 раненых, среди них двое детей, и еще двое погибших, включая 8-летнего мальчика.

"В течение суток россияне обстреляли Харьков и еще 13 населенных пунктов области. Удары были прицельны, в том числе по гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов 2 человека погибли, в том числе ребенок. Пострадали 11 человек, среди них 2 детей", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массированной атаке России по Украине в ночь на 6 июля. Где были слышны взрывы.