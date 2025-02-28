На Западе рассказали, как Украина может компенсировать нежелание США предоставлять гарантии безопасности

Из-за отказа президента США Дональда Трампа взять на себя обязательства в рамках соглашения о безопасности полезных ископаемых, Украина может начать давить на Европу, требуя гарантий безопасности. Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на источники среди украинских чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

По их словам, главной целью размещения миротворцев является сдерживание агрессии России. Украина надеется, что иностранные компании, намеренные инвестировать в страну, будут лоббировать свои правительства для обеспечения защиты бизнеса от российских нападений. Это можно назвать "мягкими гарантиями".

Одним из возможных рычагов давления также есть полезные ископаемые, находящиеся на временно оккупированных территориях.

Еще одной "мягкой гарантией" является ускорение процесса вступления Украины в ЕС. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Украина может стать членом Евросоюза даже раньше 2030 года.

"Изменение процедуры вступления может позволить сократить количество вето и ускорить процесс принятия решений, вместо того, чтобы ждать вето от таких стран, как Венгрия", — заявил один из представителей ЕС в комментарии для Euractiv.

Кроме "мягких гарантий", есть и "жесткие". Киев также ориентируется на укрепление собственных вооруженных сил, вступление в НАТО и участие европейских миротворцев.

По словам украинских чиновников, европейские миротворцы могли разместиться не только на линии фронта, но и в стратегически важных районах страны для защиты критической инфраструктуры.

Также рассматривается возможность создания демилитаризованной зоны, напоминающей концепцию бесполетной зоны на ранних этапах войны. Украинские военные чиновники это сравнили с ситуацией на границе Южной и Северной Кореи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила сомнения в желании президента России Владимира Путина достичь мира в Украине, отметив, что мирное решение для Украины может быть даже более опасным, чем текущая война.