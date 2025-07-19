На Западе рассказали, что станет стратегической ошибкой Путина исторического масштаба

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пока что все говорит о том, что российский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс по войне в Украине. Такая позиция Кремля серьезно подрывает надежды на мирное соглашение, которое положило бы конец войне или восстановило отношения Москвы с Западом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Как отмечает эксперт по России Майкл Киммадж, желание Путина не допускать Украину в НАТО и требование признать за Россией захваченные территории – демонстрирует о том, что его решимость продолжать борьбу не основана на защите рациональных интересов безопасности России, а скорее является "эмоциональной фиксацией".
Эксперт добавил, что, хотя Путин частично движим опасениями по поводу расширения НАТО к границам России, есть также ощущение, что он "мстит" Украине за то, что она не является послушным союзным государством, как Беларусь.
Между тем, отношения России с важными соседями, включая Казахстан, Армению и Азербайджан, ухудшились. Также до войны Путин гордился своей способностью вести переговоры со всеми игроками на Ближнем Востоке, но с тех пор он потерял влияние и союзников.
Война также привела к тому, что экономика России стала сильно зависимой от Китая. В 2021 году, до войны, Россия экспортировала 49% своей нефти и 74% газа в Европу, но с началом войны она резко сократила импорт, и теперь Россия продает большую часть своей энергии по сниженным ценам Китаю и Индии.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Украины будет еще больше оружия: какой план созрел у Трампа.