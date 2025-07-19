На Западе рассказали, что станет стратегической ошибкой Путина исторического масштаба

Пока что все говорит о том, что российский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс по войне в Украине. Такая позиция Кремля серьезно подрывает надежды на мирное соглашение, которое положило бы конец войне или восстановило отношения Москвы с Западом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Аналитики считают отказ от компромисса стратегической ошибкой, которая обойдется России в колоссальную цену с точки зрения международного влияния, рынков для экспорта энергоресурсов и глобальных союзников", — говорится в материале.

Как отмечает эксперт по России Майкл Киммадж, желание Путина не допускать Украину в НАТО и требование признать за Россией захваченные территории – демонстрирует о том, что его решимость продолжать борьбу не основана на защите рациональных интересов безопасности России, а скорее является "эмоциональной фиксацией".

Эксперт добавил, что, хотя Путин частично движим опасениями по поводу расширения НАТО к границам России, есть также ощущение, что он "мстит" Украине за то, что она не является послушным союзным государством, как Беларусь.

"Это глубоко иррационально, даже фанатично, но это одна из многих причин, по которым я думаю, что Путин просто не может отстраниться от этой войны", — говорит Киммадж.

Между тем, отношения России с важными соседями, включая Казахстан, Армению и Азербайджан, ухудшились. Также до войны Путин гордился своей способностью вести переговоры со всеми игроками на Ближнем Востоке, но с тех пор он потерял влияние и союзников.

Война также привела к тому, что экономика России стала сильно зависимой от Китая. В 2021 году, до войны, Россия экспортировала 49% своей нефти и 74% газа в Европу, но с началом войны она резко сократила импорт, и теперь Россия продает большую часть своей энергии по сниженным ценам Китаю и Индии.

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