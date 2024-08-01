На Западе рассказали, что могут принести F-16 Украине

Скорее всего истребители F-16 в Украине будут выполнять три основные задачи: перехватывать российские ракеты и беспилотники, которые безжалостно бомбили Украину; подавлять системы ПВО противника; наносить удары по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Associated Press, цитируя представителя Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Федерико Борсари.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Они (истребители – ред.) смогут повлиять на определенную динамику войны", — говорит Борсари.

Отмечается, что много информации о развертывании F-16 засекречено, включая то, что западные правительства позволяют им поражать и какое оружие они пришлют с самолетом.

Журналисты допускают, что F-16 могут нести поставленные Британией крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow с радиусом действия более 250 километров, потенциально поражая цели внутри России. Они также могут получить ракеты "воздух-воздух" большой дальности, которые будут угрожать российским бомбардировщикам и истребителям. Усовершенствованные радары самолета позволят украинским пилотам указывать цели на большем расстоянии, чем на своих МиГ-29, Су-27 и Су-24.

Контроль над небом является важной частью наземной кампании войны, поскольку самолеты прикрывают сухопутные войска. Но поддержка передвижения украинских войск на линии фронта может быть слишком рискованной для F-16, учитывая сложные системы ПВО России.

По крайней мере, истребители могут оказать психологическое воздействие на российских пилотов и поднять моральный дух украинцев, которые борются против сил Кремля.

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