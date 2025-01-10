На Западе рассказали, чем закончились одновременные наступления ВСУ и России на Курщине

В воскресенье российские и украинские войска начали практически одновременно наступательные операции в Курской области, вероятно, пытаясь опередить друг друга или сорвать планы противника. Однако обе атаки принесли минимальные результаты и сопровождались значительными потерями для атакующих. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, россияне, скорее всего, при участии 34-й мотострелковой бригады или 155-й бригады морской пехоты, совершили шесть волн атак, используя около 50 единиц техники, включая танки, боевые машины пехоты и легкие "багги". Днем, двигаясь по открытым заснеженным полям, они попали под массированный обстрел украинских беспилотников, ракет и артиллерии.

Украинская 47-я механизированная бригада, оснащенная бронетехникой американского производства, смогла эффективно противодействовать атаке, нанеся серьезные потери российским силам. Потери россиян составили 45 погибших и 53 раненых, что соответствует численности почти одной роты.

Авторы материала отмечают, украинские десантники из 80-й десантно-штурмовой бригады попытались продвинуться к поселку Бердин на северном краю Курского выступа. Для атаки они использовали бронированные грузовики американского производства и боевые машины Stryker.

Российские войска, обороняя Бердин, применили взрывоопасные беспилотники, которыми управляли через оптоволоконные кабели. Это затрудняло их глушение украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники уничтожили несколько "Страйкеров" и нанесли серьезные потери украинцам.

Через несколько дней после боев остается непонятным, удалось ли украинским силам удержать позиции в Бердине, поскольку есть свидетельства о возвращении россиян в поселок после боев.

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