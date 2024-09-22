Президент Украины Владимир Зеленский намерен представить свой "план победы" в Вашингтоне. Согласно сообщениям, США уже ознакомились с основными положениями этого плана и считают его реалистичным. Однако, по словам обозревателя The Times Марка Галеотти, между видением победы Киева и Запада могут быть разногласия, и не все союзники Украины уверены, что врага удастся окончательно выгнать с оккупированных территорий.

Война в Украине

На Западе считают, что одной из задач плана Зеленского есть сохранение поддержки международных союзников. Как отметил немецкий дипломат в разговоре с Галеотти, не уверен, что этот план приведет к победе над россиянами, но, вероятно, его цель удержать нас в строю.

Однако обозреватель подчеркивает, что на Западе якобы заметна "усталость от Украины", и растет желание завершить конфликт, даже если это потребует установления неприятного компромисса. Однако среди западных союзников нет единого мнения по поводу того, как должна завершиться война.

"Вместо того, чтобы разрешить эти противоречия, Запад прикрывается пустой мантрой о том, что решение должна принимать сама Украина. Не желая напрямую решать свои разногласия по поводу того, как должен закончиться этот конфликт, Запад так и не пришел к согласию по нескольким ключевым. дилемм", — отмечает Галеотти.

Даже самые откровенные сторонники Украины скептически относятся к возможности возвращения по Киеву всех оккупированных территорий военным путем. Один из польских экспертов, известный своей поддержкой Украины, признался, что границы Украины изменялись со временем; сейчас основная задача – свести эти изменения к минимуму в будущем.

Галеотти предостерегает, что отказ Украины признавать какие-либо территориальные потери может превратить войну в бесконечный конфликт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что произойдет, если Байден отвергнет план победы Зеленского.



