На Западе предупредили, что вскоре российские сапоги начнут топтать еще одну область Украины

Хоть новая администрация публично и заняла курс на примирение с Россией, это нисколько не останавливает Путина. Россия, как и ранее, пытается прорваться линию обороны ВСУ. Оккупационные войска уже приближаются к Днепропетровской области – одному из крупнейших регионов Украины с крупной промышленной базой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российские войска сейчас находятся менее чем в трех милях от границы региона, и в последние дни они продвигаются вперед. Если российская армия перейдет из восточной Донецкой области в Днепропетровскую, это нанесет большой удар по моральному духу в Украине… Это также может осложнить позицию Киева на территориальных переговорах, которые могут возникнуть", — говорится в публикации.

Указывается, что российское наступление уже изменило ландшафт приграничной зоны Днепропетровска: теперь траншеи и противотанковые рвы выстроились вдоль дорог, по которым проезжают колонны бронетехники. Гражданское население тоже готовится к бою, пишет NYT, некоторые уже эвакуировались, другие строят планы по переезду.

Авторы публикации отмечают, угроза наступления россиян на Днепропетровщину читалась давно. Об этом говорят постоянно в Украине. Фундамент для такого наступления был заложен последние шесть месяцах, когда россиянам удалось иметь быстрое продвижение в Донецкой области.

По словам военного эксперта из Вены Франца Гади, сейчас россияне немного снизили темп продвижения, но это связано с плохой погодой, а также с эффективным использованием Украиной беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — в направлении Успеновки, с ночи и по настоящее время, враг штурмует позиции украинских войск на разных типах транспорта, от мотоциклов до БМП, с привлечением большого количества пехоты. Об этом сообщает боец Сил обороны Украины, Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Пытаются прорваться к границе Днепропетровской области", – написал военный.



