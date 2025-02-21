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Оккупанты пытаются прорваться к границе Днепропетровской области

Российская армия пытается продвинуться к границе Днепропетровщины

сегодня, 09:01
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Недилько Ксения

В направлении Успеновки, с ночи и по настоящее время, враг штурмует позиции украинских войск на разных типах транспорта, от мотоциклов до БМП, с привлечением большого количества пехоты. Об этом сообщает боец Сил обороны Украины, Станислав Бунятов с позывным "Осман" .

Оккупанты пытаются прорваться к границе Днепропетровской области

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Пытаются прорваться к границе Днепропетровской области", – написал военный.

Ранее Бунятов сообщал , что оккупанты пытались форсировать Днепр. Всю ночь с 19 на 20 февраля оккупанты пытались форсировать Днепр и залезть на позиции на острова на Херсонском направлении.

"Буквально за полчаса ребята утопили 2 лодки и десяток п*даров. Некоторые топились, как мыши в бочонке, специально не добивали, чтобы насладиться данным процессом", — пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в очередной раз сделал громкое заявление о возможном размещении международного военного контингента в Днепропетровской области, но только при условии, что он вообще будет в Украине.

По его словам, Днепропетровская область с 2014 года была и является главным военным, гуманитарным и образовательным хабом.

"Вероятно, в случае "заморозки" войны именно здесь может быть размещен международный военный контингент. Если он вообще будет в Украине. С одной стороны, это открывает возможности для развития региона и привлечения инвестиций. С другой – враг находится в 5-7 километрах от границ области. К сожалению, Россия не исчезнет, надо быть реалистами. Именно военная, безопасность ситуация определяет регион.



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