На Западе озвучили прогноз: к чему готовиться украинцам на оккупированных территориях

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Кравцев Сергей
Людям, которые имеют проукраинскую позицию будет крайне тяжело оставаться на оккупированных территориях. Причем жизнь для них не станет лучше, даже, если будет остановлен огонь. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в своей колонке для Financial Times высказал редактор европейских комментариев Тони Барбер.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Автор публикации обратил внимание, что в ноябре в Украину вернули тело мэра оккупированного Россией города Днепрорудное Евгения Матвеева. Оккупанты пытали его в плену и официально не объявили причину смерти.
Также в сентябре в российском плену погибла 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина, добавил Барбер. Журналист подчеркнул, что она смело освещала условия жизни на подконтрольных России территориях Украины.
Растущая усталость от войны в Украине и желание некоторых западных правительств прекратить боевые действия могут позволить Путину сохранить фактический, хотя и не юридический, контроль над своими завоеваниями, заверил Барбер.
Журналист сравнил дальнейшую судьбу оккупированных территорий с западной Украиной и странами Балтии, которые были захвачены Иосифом Сталиным во время Второй мировой войны и включены в состав СССР.
Автор материала подчеркнул, что есть достоверные сообщения о военных преступлениях и нарушениях прав человека от украинских неправительственных организаций, средств массовой информации и даже от самой РФ. Например, в ноябре военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух российских солдат к пожизненному заключению за убийство украинской семьи из девяти человек, включая двух детей, в оккупированном городе Волноваха. Кроме того, оккупанты занимаются похищением украинских детей, добавил Барбер.
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