На Западе озвучили прогноз: что будет с помощью Украине от ключевых западных партнёров

Аналитики Кильского института мировой экономики не исключают, что помощь Украине от основных партнеров с 2025 года может существенно сократиться. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз они сделали в очередном исследовании Ukraine Support Tracker, представленной широкой общественности 10 октября, пишет Укринформ.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Украина переживает неопределенные времена относительно дальнейшей поддержки западных союзников. Второй срок Дональда Трампа на посту президента США или использование новых схем кредитования, таких как предложенные замороженные российские активы или взносы НАТО в качестве замены европейской помощи, могут серьезно подорвать Украину", — говорится в анализе.

В то же время, констатируют аналитики, в летние месяцы этого года помощь увеличилась по сравнению с весной, главным образом благодаря средствам, направленным на стабилизацию экономической ситуации внутри Украины.

В целом Украина получила около 14,6 миллиарда евро помощи от западных стран-доноров в течение июля и августа. В июле большинство помощи на общую сумму 5,5 миллиарда евро имела военный характер. В августе наоборот было выделено 7,9 млрд евро на финансовую помощь для экономической стабилизации и реконструкции.

Говоря об основных рисках возможного снижения уровня помощи в следующем году, кильские эксперты называют возможную победу Дональда Трампа на выборах президента США, который может отказаться поддерживать курс нынешней Администрации США, предлагая Конгрессу больше не утверждать пакеты помощи.

Эксперт отмечают, также настораживает тот факт, что Германия объявила о сокращении своих бюджетных ассигнований на военную помощь Киеву вдвое, а другие европейские доноры могут пойти таким же путем.

Если западные партнеры сохранят текущий уровень усилий, общая помощь в следующем году составит чуть более 100 миллиардов евро, из которых почти 59 миллиардов евро будет военной помощью и 54 миллиарда евро финансовой поддержкой.

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