На Западе озвучили цифры: сколько в Курской области по меньшей мере солдат РФ попали в плен

Как передает портал "Комментарии", издание The Washington Post, изучив более ста видеозаписей и фотографий, сделанных с начала Курской операции, подтвердило плен по меньшей мере 247 российских солдат.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

The Washington Post уточняет, речь идет о видеозаписях, снятых самими украинскими военными, и кадры, сделанные фотографом The Washington Post в лагере для военнопленных, где удерживают, в частности, российских срочников.

В статье также отмечается, что молодые российские военные, кажется, сдавались в плен без сопротивления.

Авторы материала при этом отмечают, что журналисты проверили далеко не все видео и фото с пленными, которые продолжают появляться в сети, а потому предполагает, что количество российских военных, попавших в руки ВСУ, значительно выше.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Более того, проводя операцию в Курской области Украина как раз и хочет склонить Москву к переговорам. Фактически похожий тезис повторили в материале "The Times". Журналисты отметили, что в том случае, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории. Учитывая несговорчивость Кремля, есть ли у Украины шанс таким образом усадить РФ на стол переговоров, отказавшись от части своих ультиматумов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



