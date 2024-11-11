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На Западе объяснили, почему война между Украиной и Россией обостряется

WSJ пишет о том. что россияне спешат захватить как можно больше территории Украины перед возможными мирными переговорами

сегодня, 10:43
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Кравцев Сергей

На фоне стремления новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он обещает положить конец войне в Европе противостояние между Россией и Украиной обостряется. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

На Западе объяснили, почему война между Украиной и Россией обостряется

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Дональд Трамп пока не сказал, как именно он планирует прекратить войну. В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к мирным переговорам, но только в том случае, если будут выполнены его прежние требования о переходе оккупированной территории Украины под контроль России.

"Вполне логично, что обе стороны пытаются добиться любых успехов, если есть шанс, что мирные переговоры могут состояться", — сказал руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Он уточнил, что в то время как Россия пытается добиться успехов на земле, лучший шанс Украины для ответа – это атаки беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне неопределенности с дальнейшей поддержкой в США тревожные новости начинают поступать и с Европы. The Telegraph пишет о том, что политический кризис в Германии может привести к тому, что страна будет погружена во внутренние проблемы и подготовку к выборам, тем самым, ослабив поддержку Украины. Не все гладко с еще одним партнером – Великобританией. The Guardian пишет, что отношения Украины с Великобританией заметно охладели после того, как в Лондоне сменилось правительство в июле этого года и с того времени Киев якобы не получает ракеты Storm Shadow. Могут ли быть это первые звоночки того, что в случае отказа Трампа продолжать помощь Украине в войне, Европа тоже "умоет руки" и подтолкнет Украину к переговорам с РФ в далеко невыгодной позиции? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.wsj.com/world/the-russia-ukraine-war-intensifies-with-drone-attacks-foreign-troops-and-record-losses-33f04721?mod=hp_lead_pos9
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