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На Западе объяснили, почему после переговоров в Стамбуле надежды на мир не осталось

CNN пишет о том, что неделя дипломатии вернула Украину на точку старта, РФ не собирается уступать

сегодня, 13:08
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Кравцев Сергей

Эта дипломатическая неделя подтвердила три важных момента относительно войны в Украине. Первый заключается в том, что Россия не уступает и не собирается этого делать. Второй момент – Дональд Трамп не готов усиливать давление. Третий момент – дипломатия без реального давления – лишь иллюзия прогресса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале CNN.

На Западе объяснили, почему после переговоров в Стамбуле надежды на мир не осталось

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, возможный саммит Трамп-Путин остается призрачным. При этом, даже, если он состоится, то, скорее перезагрузит процесс, чем положит конец войне.

По словам автором публикации, единственное, что дали турецкие встречи – это ясность по таким моментам, как обмен пленными; обсуждение потенциальной встречи президентов; формирование видения будущего прекращения огня.

Впрочем, по форме это — уже знакомые инициативы. Украина снова призвала к "немедленному и безусловному прекращению огня в воздухе, на море и на суше", и снова предложила встречу Зеленского с Путиным. Россия заявила, что готова их "пересмотреть".

Подытоживая журналисты подчеркнули, что Кремль использует ситуацию, чтобы тянуть время, выдвигает "минималистические мирные предложения с максималистскими требованиями" и, по данным разведок, накапливает силы на восточном фронте – вероятно, готовя летнее наступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о перемирии и переговорах в Стамбуле вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о последних оценках США, сообщил, что Россия сосредоточивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/05/16/europe/ukraine-russia-talks-npw-analysis-intl
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