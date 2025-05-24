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На Западе объяснили, почему для РФ наступают 4 решающие месяца в войне

Российские войска пока не демонстрируют признаков немедленного масштабного наступления

24 мая 2025, 15:20
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Кравцев Сергей

Уже очевидно, что российский диктатор Владимир Путин возлагает большие надежды на летнее наступление в Украине. Но время поджимает Кремль. Россия имеет примерно "четыре месяца", чтобы осуществить прорыв, прежде чем начнутся проблемы с погодой и ресурсами. Такую оценку высказал военный эксперт Джек Уотлинг из аналитического центра RUSI.

На Западе объяснили, почему для РФ наступают 4 решающие месяца в войне

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россиянам не хватает военных качеств, чтобы действовать быстро", — считает эксперт.

Он предполагает, что Россия отдаст предпочтение постепенному расширению боевых действий, а не стремительной механизированной атаке.

Уотлинг прогнозирует, что советские запасы техники, на которые до сих пор опиралась Россия, иссякнут к середине осени.

"Способность России компенсировать потери полностью будет зависеть от того, что она сможет произвести с нуля", – отметил эксперт.

В этом контексте потенциальные новые санкции со стороны Запада могут серьезно повлиять на российскую способность продолжать наступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики и военные предполагают, что Россия может готовиться к новому наступлению на Харьков, однако масштаб и направление этих действий пока остаются неясными. После вытеснения украинских войск из Курской области, российские подразделения – численностью до 50 тысяч человек – сосредоточились вблизи границы с Харьковщиной.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне разговоров о перемирии и переговорах в Стамбуле вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о последних оценках США, сообщил, что Россия сосредоточивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://news.sky.com/story/kharkiv-why-russian-troops-are-massing-near-ukraines-fortress-city-13373348
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