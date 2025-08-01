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На Западе не верят в мир с Россией: к какому году может начаться большая война

Генерал французской армии Тьерри Буркхард заявил, что в 2030-му у РФ будут средства, чтобы представлять угрозу для Запада

1 августа 2025, 14:37
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Кравцев Сергей

Через пять лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Economist рассказал начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции, генерал Тьерри Буркхард, который 1 сентября уходит с должности.

На Западе не верят в мир с Россией: к какому году может начаться большая война

Война между Россией и НАТО. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, РФ перевооружается достаточно быстро, чтобы стать "реальной угрозой" для Европы в течение пяти лет.

Тьерри Буркхард высказал мнение, что к 2030 году "Россия снова будет иметь средства, чтобы представлять военную угрозу для западных стран, и в частности для европейских".

Генерал предупредил, что боевой опыт России, ее огромная масса и способность к выносливости делают ее опасной: в конфликте русский народ всегда продержится "на пять минут дольше нас".

Также Буркхард высказался относительно присутствия американских вооруженных сил в Европе. Генерал считает, что американские войска останутся в Европе, хотя они могут сократить свое присутствие. А сеть двусторонних связей, прежде всего между Великобританией, Францией и Германией, указывает на ощутимое видение того, "каким может быть европейский столб НАТО".

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Также издание "Комментарии" сообщало – подготовка к войне с Россией продолжается: какой план разработали в Европейском Союзе.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2025/07/31/frances-top-general-says-russia-could-attack-in-five-years
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