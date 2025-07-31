У Путина есть второй шанс для блицкрига: что не сможет сделать НАТО в случае нападения РФ

На фоне растущей угрозы со стороны России в Евросоюзе лишь разводят руками, потому что их железнодорожная сеть не способна обеспечить оперативную переброску большого количества бронетехники, если Путин решится на большую войну с НАТО. Однако проблема на самом деле еще масштабнее. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

"Европа на самом деле имеет достаточно развитую гражданскую транспортную инфраструктуру, однако на ее пути иногда попадаются определенные "бутылочные горлышки", такие как мосты или тоннели, которые просто не приспособлены для перевозки тяжелой и не габаритной военной техники. К тому же существует много других мест, удары по которым дальнобойными средствами поражения, полностью парализуют соответствующие маршруты", — отмечают аналитики.

Эксперты продолжают, проблемы у европейцев не только с железнодорожным транспортом, но и с автомобильным. Теоретически боевую технику можно перебрасывать грузовиками с тралами. Но это медленный и дорогой способ, который потребует привлечения огромного количества грузовиков.

Аналитики говорят, что еще один способ быстрой переброски бронетехники для остановки продвижение РФ – это перевозка военно-транспортными самолетами. Но и здесь у европейцев не все так радужно, как кажется. Больших самолетов, способных брать на борт танки, очень немного. На это способны лишь британские C-17 Globemaster III, которых в Европе всего 8 единиц, и украинские Ан-124 "Руслан", которых и того меньше. Возможно, могли бы помочь американцы, но они, очевидно, будут вынуждены задействовать эти самолеты для переброски собственных сил.

Еще одним вариантом более-менее быстрого развертывания европейских сил на восточном фронте могли бы стать морские перевозки грузовыми судами, в частности десантными кораблями. Однако и такой способ является на самом деле достаточно медленным, говорят специалисты.

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