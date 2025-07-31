У Путина есть второй шанс для блицкрига: что не сможет сделать НАТО в случае нападения РФ

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Кравцев Сергей
На фоне растущей угрозы со стороны России в Евросоюзе лишь разводят руками, потому что их железнодорожная сеть не способна обеспечить оперативную переброску большого количества бронетехники, если Путин решится на большую войну с НАТО. Однако проблема на самом деле еще масштабнее. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.
Европейские войска. Фото: из открытых источников
Эксперты продолжают, проблемы у европейцев не только с железнодорожным транспортом, но и с автомобильным. Теоретически боевую технику можно перебрасывать грузовиками с тралами. Но это медленный и дорогой способ, который потребует привлечения огромного количества грузовиков.
Аналитики говорят, что еще один способ быстрой переброски бронетехники для остановки продвижение РФ – это перевозка военно-транспортными самолетами. Но и здесь у европейцев не все так радужно, как кажется. Больших самолетов, способных брать на борт танки, очень немного. На это способны лишь британские C-17 Globemaster III, которых в Европе всего 8 единиц, и украинские Ан-124 "Руслан", которых и того меньше. Возможно, могли бы помочь американцы, но они, очевидно, будут вынуждены задействовать эти самолеты для переброски собственных сил.
Еще одним вариантом более-менее быстрого развертывания европейских сил на восточном фронте могли бы стать морские перевозки грузовыми судами, в частности десантными кораблями. Однако и такой способ является на самом деле достаточно медленным, говорят специалисты.
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