На Западе назвали страну, в которую Россия готовит новое вторжение

На Западе растет обеспокоенность по поводу возможного нового военного наступления России. Москва, вероятно, не пойдет в прямую атаку на страну НАТО, а скорее выберет более уязвимую Молдову. Об этом предупреждает военный аналитик Ребека Коффлера в колонке на The Telegraph.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Пока внимание мира сосредоточено на войне в Украине, Кремль может уже готовить почву для нового удара. По словам бывшего аналитика военной разведки США Ребекки Коффлер, которая специализируется на российской стратегии, Молдова остается среди самых уязвимых постсоветских государств и может стать следующей жертвой военной агрессии со стороны России.

"Я менее убеждена, что страна НАТО, вероятно, станет следующей целью Кремля, если только альянс не вмешается непосредственно в Украину, развернув войска на поле боя. Тем не менее, то, что НАТО сделает или не сделает в ближайшие несколько лет, может иметь большое значение для определения того, решит ли Путин напасть на другое постсоветское государство, такое как Молдова", — отмечает Коффлер.

На фоне угроз России НАТО объявили на недавнем саммите в Гааге о намерении увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Однако Коффлер предостерегает, что деньги сами по себе не останавливают войну.

"Очевидно, что война в Украине переросла именно в тот конфликт, которого Россия стремится избежать. Но это не значит, что Кремль коренным образом изменил свой подход к конфликту, особенно когда сталкивается с новыми оппонентами. Он не будет стремиться к повторению того, что произошло в Украине", — считает аналитик.

По ее словам, российский Генеральный штаб следует принципам так называемой асимметричной войны. Коффлер считает, что Кремль хорошо понимает, что выиграть технологическую гонку почти невозможно, поэтому делает ставку на первый удар и хаос. Москва избегает прямого столкновения с технологически превосходящим противником и фокусируется на уязвимых точках, в частности дестабилизации, психологическом воздействии, информационной войне и подрыве систем управления.

По словам Ребекки Коффлер, главная задача Запада состоит в том, чтобы понять логику и стратегическое мышление Кремля, а не просто реагировать на уже случившиеся факты. Поэтому членам НАТО нужно сделать больше, чем просто тратить деньги. Им нужно понять, что россияне считают уязвимыми местами альянса, и принять меры, чтобы избавиться от стимула Кремля использовать их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский спрогнозировал нападение России на НАТО.

Также "Комментарии" писали, что западные СМИ сообщали о планах Кремля об оккупации Молдовы.