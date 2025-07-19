Для путинского режима именно Великобритания является ключевым врагом. И именно эта страна является основным объектом политической войны российского диктатора Владимира Путина, которая заключается в использовании всех средств, кроме оружия, для достижения целей РФ. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Ричард Кэмп.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Обозреватель отметил, такое отношение РФ к Британии объясняется введением страной санкций против российских лиц и организаций, которые работают против Соединенного Королевства.

"Цели России – по всему миру, но очевидно, что Великобритания является приоритетом, учитывая нашу ведущую роль в поддержке Украины. Действительно, некоторые считают, что Великобритания является целью номер один после Украины, даже выше США, поскольку Путин все еще надеется отвлечь Трампа от предоставления полной поддержки Киеву", — проанализировал Кэмп.

Аналитик отметил, что люди, которые сидят в Кремле, никогда не скрывали, что долгосрочной целью России является подрыв военной помощи для Украины, а также сеяние раскола внутри страны и нанесение Британии больших убытков с помощью саботажа и кибервойны, считает автор материала.

"В Британии и по всей Европе неоднократно происходили нападения на объекты инфраструктуры и транспортные узлы, участвующие в доставке помощи Украине. Пожар на складе в Лондоне и атака с поджогом хаба DHL в Бирмингеме, вероятно, является делом рук агентов ГРУ, российской военной разведки", — напомнил обозреватель.

Кроме диверсий, кибервойны и дезинформации, операции Москвы в политической войне содержат прямые угрозы жизни. В частности, с момента прихода Путина к власти в Великобритании произошло по меньшей мере шесть убийств или покушений на убийство, которые, скорее всего, были делом рук ГРУ, отметил Кэмп.

По его словам, Британия должна постоянно улучшать свою оборону, как в сфере кибербезопасности, так и в разведке.

"Но обороны недостаточно: мы также должны бороться с огнем. ГРУ, а также другие органы Кремля, причастные к нападению на нас, должны заплатить цену, которая выходит далеко за рамки режима санкций", – высказался аналитик.

Читайте также на портале "Комментарии" - давление на РФ усиливается: в США рассказали, приближают ли новые санкции завершение войны.



