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На Западе назвали страну, которая является главной целью для Путина после Украины

В The Telegraph раскрыли причины, почему Британия для РФ непримиримый враг

19 июля 2025, 16:30
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Кравцев Сергей

Для путинского режима именно Великобритания является ключевым врагом. И именно эта страна является основным объектом политической войны российского диктатора Владимира Путина, которая заключается в использовании всех средств, кроме оружия, для достижения целей РФ. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Ричард Кэмп.

На Западе назвали страну, которая является главной целью для Путина после Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Обозреватель отметил, такое отношение РФ к Британии объясняется введением страной санкций против российских лиц и организаций, которые работают против Соединенного Королевства.

"Цели России – по всему миру, но очевидно, что Великобритания является приоритетом, учитывая нашу ведущую роль в поддержке Украины. Действительно, некоторые считают, что Великобритания является целью номер один после Украины, даже выше США, поскольку Путин все еще надеется отвлечь Трампа от предоставления полной поддержки Киеву", — проанализировал Кэмп. 

Аналитик отметил, что люди, которые сидят в Кремле, никогда не скрывали, что долгосрочной целью России является подрыв военной помощи для Украины, а также сеяние раскола внутри страны и нанесение Британии больших убытков с помощью саботажа и кибервойны, считает автор материала.

"В Британии и по всей Европе неоднократно происходили нападения на объекты инфраструктуры и транспортные узлы, участвующие в доставке помощи Украине. Пожар на складе в Лондоне и атака с поджогом хаба DHL в Бирмингеме, вероятно, является делом рук агентов ГРУ, российской военной разведки", — напомнил обозреватель.

Кроме диверсий, кибервойны и дезинформации, операции Москвы в политической войне содержат прямые угрозы жизни. В частности, с момента прихода Путина к власти в Великобритании произошло по меньшей мере шесть убийств или покушений на убийство, которые, скорее всего, были делом рук ГРУ, отметил Кэмп.

По его словам, Британия должна постоянно улучшать свою оборону, как в сфере кибербезопасности, так и в разведке.

"Но обороны недостаточно: мы также должны бороться с огнем. ГРУ, а также другие органы Кремля, причастные к нападению на нас, должны заплатить цену, которая выходит далеко за рамки режима санкций", – высказался аналитик.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/07/19/putins-spies-have-infiltrated-every-section-of-britain/
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