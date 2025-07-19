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Кравцев Сергей
Для путинского режима именно Великобритания является ключевым врагом. И именно эта страна является основным объектом политической войны российского диктатора Владимира Путина, которая заключается в использовании всех средств, кроме оружия, для достижения целей РФ. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Ричард Кэмп.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Обозреватель отметил, такое отношение РФ к Британии объясняется введением страной санкций против российских лиц и организаций, которые работают против Соединенного Королевства.
Аналитик отметил, что люди, которые сидят в Кремле, никогда не скрывали, что долгосрочной целью России является подрыв военной помощи для Украины, а также сеяние раскола внутри страны и нанесение Британии больших убытков с помощью саботажа и кибервойны, считает автор материала.
Кроме диверсий, кибервойны и дезинформации, операции Москвы в политической войне содержат прямые угрозы жизни. В частности, с момента прихода Путина к власти в Великобритании произошло по меньшей мере шесть убийств или покушений на убийство, которые, скорее всего, были делом рук ГРУ, отметил Кэмп.
По его словам, Британия должна постоянно улучшать свою оборону, как в сфере кибербезопасности, так и в разведке.
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