Давление на РФ усиливается: в США рассказали, приближают ли новые санкции завершение войны

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Кравцев Сергей
Российские чиновники продолжают повторять пропагандистские нарративы, что санкции Запада не влияют на российскую экономику. Мол, Москва уже получила иммунитет и адаптировалась к жизни в условиях ограничительных мер. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Американские аналитики приводят заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова. По его словам, 18-й пакет санкций ЕС является незаконным. Мол Россия проанализирует последствия нового пакета и минимизирует их.
В то же время зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что этот пакет не изменит позиции путинского режима и экономика России выживет, а Кремль и дальше будет продолжать борьбу с украинским народом. Более того – он угрожал нанести удары по Киеву и другим украинским городам с увеличением силы в ответ на пакет санкций ЕС.
В свою очередь спецпредставитель Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными странами Кирилл Дмитриев заявил, что якобы новейший пакет санкций ЕС вредит Европе больше, чем России, и ограничивает поставки энергии в Европу, закрывая российские рынки для европейских компаний.
В частности, издание "Moscow Times" сообщило, что министр энергетики России Сергей Цивилев недавно заявил Совету Федерации, что нефтяные компании страны испытывают трудности с приобретением деталей для ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций.
В ISW отмечают, что текущие схемы уклонения России от санкций, в частности через КНР, являются ключевым аспектом стратегии Кремля по компенсации западных санкций и ослаблению давления на российскую экономику.
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