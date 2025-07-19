Давление на РФ усиливается: в США рассказали, приближают ли новые санкции завершение войны

Российские чиновники продолжают повторять пропагандистские нарративы, что санкции Запада не влияют на российскую экономику. Мол, Москва уже получила иммунитет и адаптировалась к жизни в условиях ограничительных мер. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики приводят заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова. По его словам, 18-й пакет санкций ЕС является незаконным. Мол Россия проанализирует последствия нового пакета и минимизирует их.

В то же время зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что этот пакет не изменит позиции путинского режима и экономика России выживет, а Кремль и дальше будет продолжать борьбу с украинским народом. Более того – он угрожал нанести удары по Киеву и другим украинским городам с увеличением силы в ответ на пакет санкций ЕС.

В свою очередь спецпредставитель Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными странами Кирилл Дмитриев заявил, что якобы новейший пакет санкций ЕС вредит Европе больше, чем России, и ограничивает поставки энергии в Европу, закрывая российские рынки для европейских компаний.

"Отдельные российские чиновники признают влияние санкций на российскую экономику, несмотря на усилия Кремля скрыть и игнорировать такое влияние", — говорится в тексте отчета.

В частности, издание "Moscow Times" сообщило, что министр энергетики России Сергей Цивилев недавно заявил Совету Федерации, что нефтяные компании страны испытывают трудности с приобретением деталей для ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций.

В ISW отмечают, что текущие схемы уклонения России от санкций, в частности через КНР, являются ключевым аспектом стратегии Кремля по компенсации западных санкций и ослаблению давления на российскую экономику.

"Россия создала сеть актеров для обхода западных санкций и перенастраивает свою экономическую политику и бизнес-модели, чтобы выдерживать санкции в долгосрочной перспективе, хотя более масштабные западные санкции усложнят эти усилия. Новейшие санкции ЕС являются положительным шагом, но для того, чтобы действовать максимально правоприменения со стороны Запада”, — отмечают аналитики.

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