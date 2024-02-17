На Западе назвали первую крупную победу РФ на поле боя с 2023 года

Отход украинских защитников из Авдеевки даст Кремлю первую крупную победу на поле боя и захват территории после уничтожения и захвата города Бахмут в мае 2023 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Западное издание напоминает, что новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский приказал своим войскам выйти из критически важного города, чтобы спасти жизнь своих военных.

"Призыв Сырского прозвучал после недели ужасных публикаций в соцсетях украинских военных, дислоцированных в Авдеевке, поскольку безопасный выход из города был сведен к узкой полосе. 3-я украинская десантно-штурмовая бригада, которая была развернута для попытки удержать город, на этой неделе заявила, что ведет бой "на 360 градусов", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, украинские подразделения в Авдеевке были вынуждены резко сократить свою огневую мощь в последние недели из-за недостатка западных артиллерийских боеприпасов.

"Американская поддержка была решающей для поставки оружия в Украину. Но стране не хватает боеприпасов, и она может закончиться артиллерийскими снарядами, если Конгресс не одобрит предоставление дополнительной помощи", — констатирует издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди прочего, пояснил, почему нам пришлось оставить Авдеевку. И подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем большие деструктивные изменения будет провоцировать Россия в мире. Как оцениваете это выступление, какими могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский сделал заявление о выходе ВСУ из Авдеевки: почему так произошло.



