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Кравцев Сергей
Отход украинских защитников из Авдеевки даст Кремлю первую крупную победу на поле боя и захват территории после уничтожения и захвата города Бахмут в мае 2023 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Западное издание напоминает, что новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский приказал своим войскам выйти из критически важного города, чтобы спасти жизнь своих военных.
Журналисты отмечают, украинские подразделения в Авдеевке были вынуждены резко сократить свою огневую мощь в последние недели из-за недостатка западных артиллерийских боеприпасов.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди прочего, пояснил, почему нам пришлось оставить Авдеевку. И подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем большие деструктивные изменения будет провоцировать Россия в мире. Как оцениваете это выступление, какими могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский сделал заявление о выходе ВСУ из Авдеевки: почему так произошло.
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Ігор
сегодня, 18:19
Діставайте з резервів та схронів те, що корумповані розібрали на охорону свого майна і продаж окупантам. Навіщо тягнули до вояжу Зе? Його тут не було, це хтось проґавив? Зруйнованих ракетами цивільних будинків вже так багато, що на партнерів відосики про це вже не діють? Тепер будемо впливати на них відосиками про зруйновані і втрачені міста приурочені к черговому випрошувальному вояжу втратного Вождя? Чому програшне командування почало діяти тільки після "жахливих публікацій українських військових"? Програшний розум командування чекав дозволу Фюрера, а той чекав дату випрошувального вояжу? Які поселення тепер стануть оборонною лінією до наступного випрошувального вояжу Вождя, якого покинули: юдейський Бог Карма Удача?