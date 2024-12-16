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На Западе назвали острую проблему ВСУ: ее не удается решить с конца 2023 года

В Le Monde рассказали о проблемах украинских бригад с составом

сегодня, 09:55
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Кравцев Сергей

С конца 2023 года обострились проблемы с реализацией мобилизационных планов, а воинские части, сражающиеся на фронте, требуют регулярного пополнения для восстановления полной боеспособности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Le Monde".

На Западе назвали острую проблему ВСУ: ее не удается решить с конца 2023 года

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, еще одна проблема, выявленная в ходе исследования, проведенного с участием международных экспертов на основе интервью с гражданскими лицами и военнослужащими, заключается в ощущении несправедливости в том, как проводится мобилизация. Украинцы считают, что существует "неравенство между имущими и неимущими", между теми, кто может себе позволить финансово, с помощью "связей и взяток", избежать мобилизации, и другими, у кого нет выбора.

В более общем плане, мужчины, которые отказываются идти в армию, боятся быть плохо экипированными, недостаточно обученными или плохо подготовленными, или они боятся умереть или зависеть от командира, который не считает потери.

Журналисты обращают внимание, что в отчете о мобилизации на Украине, опубликованном Центром восточных исследований, польским аналитическим центром говорится, что еще одной проблемой является "старение" личного состава. Средний возраст украинских солдат составляет около 35-40 лет, что вызывает опасения относительно их эффективности в тяжелых условиях боя. Более того, зафиксировано существенное снижение числа добровольцев, желающих присоединиться к Вооруженным силам Украины из патриотических побуждений.

Отмечается, что различные бригады имеют определенную степень автономии в наборе и используют плакатные кампании для привлечения добровольцев. Самые престижные — другими словами, наиболее подготовленные и лучше всего оснащенные — несомненно, все еще способны набирать. 

"Но другие, более "классические", испытывают больше трудностей. Многие сократились до тысячи человек по сравнению с 4000-5000 в начале войны. Батальоны отправляются туда и сюда по мере необходимости. Бригадам также приходится иметь дело с солдатами, отправленными на фронт всего после нескольких недель обучения" – говорит исследователь Фонда стратегических исследований Филипп Гро.

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Источник: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/12/15/ukraine-and-russia-s-great-race-to-recruit-fighters_6736102_4.html
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