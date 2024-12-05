Действительно ли мы приближаемся к Ялте-2 или Минску-3: в МИД сделали заявление

Украина стремится добиться справедливого мира и не согласится ни на какие компромиссы относительно территориальной целостности, суверенитета или будущей безопасности. Украина не пойдет на переговоры в формате так называемых Ялты-2 или Минска-3, когда страна-агрессор сохранит влияние на Украину для принудительной диктовки своих условий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления на 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Глава МИД привел пример того, каким провальным оказался Будапештский меморандум, поскольку путинский режим начал агрессивную войну против Украины.

По словам министра, из-за имперских амбиций Путина Европа стала свидетелем ожесточенной войны, которой не видела со времен Второй мировой.

Андрей Сибига подчеркнул, мирный план Украины заключается в том, чтобы Россия убралась из Украины и оставила украинцев в покое.

"Россия хочет второй Ялты или по крайней мере третьего Минска. Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет", — отметил Сибига.

Зато, по его словам, Украина стремится получить справедливый мир.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать серые зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность относительно Украины как части евроатлантического сообщества", — добавил глава МИД.

Также топ-дипломат отметил, что не будет мира без правосудия, и поэтому, Россию надо привлекать к ответственности.

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