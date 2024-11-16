На Западе назвали ключевую цель Путина: пока ее не достигнет, не пойдет на переговоры

Кремль любой ценой хочет установить полный контроль над всей Курской областью. Это ключевая цель, без достижения которой Москва не может согласиться на мирные переговоры, которые может предложить администрация нового президента США Дональда Трампа. На сегодняшний день, несмотря на очередные попытки россиян вытеснить ВСУ из Курской области, Украина бросает резервы и продолжает отбивать контрнаступления противника. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Ясно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курской области всех до единого украинских солдат", — рассказал журналистам главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Авторы материала отметили, что Россия стала осознавать, что Курская область может стать одним из рычагов давления на возможных переговорах. Поэтому в Кремле хотят выйти на диалог только с позиции силы, вернув регион под свой контроль.

Украинские войска захватили до 1500 квадратных километров российских территорий в первые две недели Курской операции в августе, поделился с журналистами аналитик Black Bird Group Паси Паройнен. Он подчеркнул, что с тех пор россияне постоянно контратаковали, и, поскольку сейчас наступление ведется с трех направлений, он прогнозирует, что в ближайшие дни удерживаемые Украиной территории сократятся.

По данным американской разведки, Россия направила в Курскую область не менее 10 000 солдат КНДР, заявили в издании. В ведомстве отмечали, что одно из крупных контрнаступлений было проведено почти сразу после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

СМИ пишет, последнее контрнаступление российских оккупантов не прошло гладко. По их словам, враг добился лишь незначительных успехов, а также потерял значительное количество войск и техники.

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