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На Западе назвали единственное решение, которое может спасти Украину: решатся ли союзники

Foreign Affairs пишет о том, что Украина должна переломить ситуацию на фронте до начала переговоров

21 октября 2024, 14:12
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Кравцев Сергей

Киеву нужно привлечь коалицию западных войск при поддержке США после договора о прекращении огня. Провал Будапештского меморандума 1994 года, в котором РФ, Штаты и Великобритания обязались поддерживать территориальный суверенитет Украины, говорит о том, что необходимость в присутствии иностранных военных является справедливой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Foreign Affairs.

На Западе назвали единственное решение, которое может спасти Украину: решатся ли союзники

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что для того, чтобы Россия согласилась на такое условие, европейской оборонной промышленности нужно показать, что она может оснастить и поддерживать развернутые формирования. Поэтому Европе придется увеличить инвестиции в оборону.

Foreign Affairs пишет, после почти трех лет полномасштабной войны Украина оказалась в лучшем положении, чем ожидали ее партнеры. Несмотря на потенциальное нежелание подписывать План победы Зеленского, Европе и США необходимо действовать быстро и слаженно, чтобы не потерять жизненно важные рычаги влияния на РФ и как можно скорее завершить военный конфликт.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Запад испугался: почему Европа боится согласовывать план победы Украины.




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