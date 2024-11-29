На Западе нашли выход, как «сократить» украинскую армию в угоду Путину

План заменить американских военных в Европе на украинских не так уж абсурден. Конечно, заменить не буквально, а стать новой важной составляющей общей европейской системы безопасности, считает политолог Сергей Таран.

Владимир Путин

Сейчас, по его словам, европейские лидеры горячо дискутируют, какой должна быть архитектура безопасности в Европе, если Дональд Трамп выполнит свое обещание и переложит безопасность Европы исключительно на плечи европейцев. Тревогу европейцев вызывает и то, что действительно не так много армий в Европе, которые способны воевать. Так же мало граждан, которые после десятилетий комфортной жизни обладают свободой и желанием брать в руки оружие и защищать свою свободу, отмечает политолог.

А потому, добавляет он, политикам придется принимать непопулярные решения — как, например, возврат к общему военному призыву, который уже дискутируется во Франции и Германии, или сокращение социальных программ, а вместо этого — повышение военных расходов.

"И вот здесь и встает вопрос, кто же будет воевать за европейцев? Более-менее боеспособных армии в Европе не так много. Это, безусловно, армия Великобритании (хотя она и не является членом ЕС), а также Франция. Безусловным лидером инвестиций в собственную безопасность является Польша, которая с нынешними темпами модернизации армии через несколько лет будет иметь мощную сухопутную армию среди членов ЕС", — говорит Таран.

И вот здесь, говорит политолог, оказывается, что украинская армия и Украина, если будет включена в систему европейской безопасности, сможет стать одним из щитов, который защитит старую Европу от российской экспансии.

"Конечно, не за просто так. А за деньги (украинская армия должна стать профессиональной), и за доступ к политическим решениям Евросоюза. Поэтому перспектива замены американских солдат и украинских – это не "фантазия Трампа". Сама логика событий и способностей ЕС побуждают европейцев привлекать Украину к новой архитектуре европейской безопасности", — отмечает политолог.

По его словам, этот процесс будут поддерживать и американцы, и потому что об этом обещал Трамп, и потому что это точно увеличит ответственность европейцев за собственную безопасность.

"На днях на Западе даже была высказана позиция, что это может стать частью торгов с Россией, — мол, когда на возможных "переговорах" Путин потребует сокращения украинской армии, можно предложить, чтобы эта украинская армия просто находилась на территории ЕС — подальше от российских границ , но в случае новой войны сможет быстро вернуться на родину", — подчеркнул политолог.

Впрочем, по его словам, вовлечение украинцев в европейскую систему безопасности может быть не воспринято в некоторых странах ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во внешней разведке РФ заявили, что территорию Украины хотят поделить между собой страны Европы.



