На Западе нашли выход, как «сократить» украинскую армию в угоду Путину

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Ткачик Олеся
План заменить американских военных в Европе на украинских не так уж абсурден. Конечно, заменить не буквально, а стать новой важной составляющей общей европейской системы безопасности, считает политолог Сергей Таран.
Владимир Путин
Сейчас, по его словам, европейские лидеры горячо дискутируют, какой должна быть архитектура безопасности в Европе, если Дональд Трамп выполнит свое обещание и переложит безопасность Европы исключительно на плечи европейцев. Тревогу европейцев вызывает и то, что действительно не так много армий в Европе, которые способны воевать. Так же мало граждан, которые после десятилетий комфортной жизни обладают свободой и желанием брать в руки оружие и защищать свою свободу, отмечает политолог.
А потому, добавляет он, политикам придется принимать непопулярные решения — как, например, возврат к общему военному призыву, который уже дискутируется во Франции и Германии, или сокращение социальных программ, а вместо этого — повышение военных расходов.
И вот здесь, говорит политолог, оказывается, что украинская армия и Украина, если будет включена в систему европейской безопасности, сможет стать одним из щитов, который защитит старую Европу от российской экспансии.
По его словам, этот процесс будут поддерживать и американцы, и потому что об этом обещал Трамп, и потому что это точно увеличит ответственность европейцев за собственную безопасность.
Впрочем, по его словам, вовлечение украинцев в европейскую систему безопасности может быть не воспринято в некоторых странах ЕС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во внешней разведке РФ заявили, что территорию Украины хотят поделить между собой страны Европы.
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