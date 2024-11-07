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На Западе намекнули на предательстве: к чему нужно быть готовой Украине в ближайшие месяцы

Трамп неоднократно во время предвыборной кампании обещал "прекратить войну в Украине в течение 24 часов"

сегодня, 12:00
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Кравцев Сергей

После того, как победивший на выборах республиканец Дональда Трампа официально станет 47-м главой Белого дома, Украину могут вынудить отказаться от оккупированных территорий и пойти на переговоры с Кремлем. При этом мало шансов, что европейские страны смогут в одиночку продолжать поддержку Украины, если Вашингтон откажется от этой миссии.  готова в одиночку вооружать Киев, если США самоустранятся от этой поддержки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

На Западе намекнули на предательстве: к чему нужно быть готовой Украине в ближайшие месяцы

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание, Дональд Трамп неоднократно во время предвыборной кампании прямо намекал, что знает, как "прекратить войну в Украине в течение 24 часов". При этом единственный возможный способ сделать это довольно оперативно – заключить "мирное соглашение" о прекращении огня, которое будет предусматривать отказ Украины от территорий.

"The Times" пишет, Дональд Трамп также поддерживает дружеские отношения с Владимиром Путиным, и, скорее всего, российский диктатор пойдет на то, чтобы заморозить конфликт, что позволит ему заявить, что его "СВО" достигла успеха.

Журналисты увидели, что в своей победной речи Дональд Трамп уже дал понять, что его новая администрация будет выполнять данные обещания. Его обращение к американским избирателям заключается в том, что вопрос Украины должен быть быстро урегулирован.

Однако, как обращают внимание авторы публикации, такое "мирное соглашение" будет означать капитуляцию перед Россией и поощрение агрессии.

"Это не только предательство украинцев, которые и так пожертвовали многим, но и худший сигнал для Путина или будущего российского лидера. Спецоперации по созданию угрозы для Восточной и Северной Европы, как военным путем, так и с помощью гибридной войны и диверсий, дают положительные результаты – для Кремля", – говорится в материале.

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Источник: https://www.thetimes.com/article/850f813c-2340-4bbc-8fa6-89aa7437c139
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