Закончить войну за 24 часа: стали известны подробности звонка Трампа Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте украинского президента в соцсети Х (бывший Twitter).

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", — сообщил президент.

Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и "развивать наше сотрудничество" между странами.

"Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира", — добавил глава государства.

Стоит обратить внимание, звонка Дональда Трампа Владимиру Зеленскому все ждали, ведь около двух месяцев назад республиканец заявил, что буквально в ту же ночь, как станет известно о его победе, он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину, после чего "мы заключим соглашение в течение 24 часов". Речь шла о завершении войны в Украине за одни сутки, о чем Трамп не раз говорил в ходе своей предвыборной кампании. О телефонном звонке Путину пока что ничего неизвестно. Это не подтвердила ни американская, ни российская стороны.

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