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Кравцев Сергей
Вот уже три месяца как продолжается операция ВСУ в Курской области и западные аналитики не могут понять, какой смысл в дальнейшем ее проведении и задействовании лучшей военной техники на территории РФ в то время, когда она очень сильно нужна на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, 26 октября или незадолго до этого три лучшие машины ВСУ американского производства — пара боевых машин M-2 Bradley и танк M-1 Abrams — были замечены в боях в Курской области РФ, Они прошли брешь в обороне россиян к югу от маленького села Новый Путь, что попало в поле зрения БПЛА.
Как пишет Forbes, Bradley продвигались вперед, выпуская дым для прикрытия и стреляя из своих автоматических пушек. Штурм поддерживал Abrams. Россияне, которые сидели в посадке провалили попытки отразить атаку. Однако в издании отмечают, что не понимают, какой в этом смысл, ведь Новый путь находится далеко от Курахово Донецкой области, где сейчас ведутся критически важные бои.
Авторы материала отметили, что ставки на востоке огромные, тогда как на Курщине – в лучшем случае неоднозначные. Сильные украинские войска со многими лучшими машинами иностранного производства в начале августа вторглись сюда и быстро захватили сотни квадратных километров. Это стало впечатляющим тактическим достижением, однако стратегические последствия атаки все еще неясны.
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