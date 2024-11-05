На Западе хватаются за голову: на какой риск в войне пошла Украина

Вот уже три месяца как продолжается операция ВСУ в Курской области и западные аналитики не могут понять, какой смысл в дальнейшем ее проведении и задействовании лучшей военной техники на территории РФ в то время, когда она очень сильно нужна на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, 26 октября или незадолго до этого три лучшие машины ВСУ американского производства — пара боевых машин M-2 Bradley и танк M-1 Abrams — были замечены в боях в Курской области РФ, Они прошли брешь в обороне россиян к югу от маленького села Новый Путь, что попало в поле зрения БПЛА.

Как пишет Forbes, Bradley продвигались вперед, выпуская дым для прикрытия и стреляя из своих автоматических пушек. Штурм поддерживал Abrams. Россияне, которые сидели в посадке провалили попытки отразить атаку. Однако в издании отмечают, что не понимают, какой в этом смысл, ведь Новый путь находится далеко от Курахово Донецкой области, где сейчас ведутся критически важные бои.

Авторы материала отметили, что ставки на востоке огромные, тогда как на Курщине – в лучшем случае неоднозначные. Сильные украинские войска со многими лучшими машинами иностранного производства в начале августа вторглись сюда и быстро захватили сотни квадратных километров. Это стало впечатляющим тактическим достижением, однако стратегические последствия атаки все еще неясны.

"Если Украина пыталась привлечь значительные российские силы в Курск, чтобы истощить российские силы на востоке Украины, это не удалось: Россия смогла контратаковать на Курске, не замедлив свое наступление на Донецк. Если Украина стремится удерживать часть Курска, чтобы обменять ее на части оккупированной Россией Украины во время любых будущих мирных переговоров, она, очевидно, делает ставку, что не потеряет больше украинской земли в результате вторжения, чем получит во время возможных переговоров. Это опасная ставка", — отмечает Forbes.

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