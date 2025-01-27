На Западе хотят остановить огонь в Украине: какие риски ждут страну

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Ткачик Олеся
Страны Запада рассматривают возможность объявления временного прекращения огня в Украине сроком от 30 до 60 дней, чтобы наработать текст потенциального мирного соглашения. В то же время существуют серьезные сомнения, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласится на такие условия и будет соблюдать договоренности.
Переговоры Украины и РФ
Кроме того, известно, что между администрацией Дональда Трампа и европейскими странами ведутся переговоры по гарантиям безопасности, а также вероятному размещению миротворческого контингента. Впрочем, как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лисной, позиция Украины по гарантиям безопасности остается неизменной.
По его словам, Украина все же настаивает на получении гарантий безопасности на этапе прекращения огня. Это предусматривает предоставление необходимого вооружения для немедленного ответа при нарушении договоренностей.
При этом он убежден, что Украина должна отстаивать свою позицию по гарантиям безопасности, вовлекая в процесс европейских партнеров, которые опасаются быть отстраненными от переговоров.
Лисной напомнил, что украинская сторона отмечает, что размещение миротворцев не самоцель, а лишь один из элементов гарантий безопасности. Поскольку в случае нарушения режима прекращения огня они вряд ли смогут оперативно реагировать, Украина должна сохранять право на защиту в случае агрессии.
В то же время, по его словам, ключевым вызовом остается недопущение миротворческой миссии представителей, которых лоббирует Россия. Украина настаивает, что агрессор не имеет права гарантии безопасности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Турции сообщили, когда между Украиной и РФ начнутся мирные переговоры.
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