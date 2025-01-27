На Западе хотят остановить огонь в Украине: какие риски ждут страну

Страны Запада рассматривают возможность объявления временного прекращения огня в Украине сроком от 30 до 60 дней, чтобы наработать текст потенциального мирного соглашения. В то же время существуют серьезные сомнения, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласится на такие условия и будет соблюдать договоренности.

Переговоры Украины и РФ

Кроме того, известно, что между администрацией Дональда Трампа и европейскими странами ведутся переговоры по гарантиям безопасности, а также вероятному размещению миротворческого контингента. Впрочем, как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лисной, позиция Украины по гарантиям безопасности остается неизменной.

По его словам, Украина все же настаивает на получении гарантий безопасности на этапе прекращения огня. Это предусматривает предоставление необходимого вооружения для немедленного ответа при нарушении договоренностей.

"Если это не будет сделано, то возникает страшный риск. Путин когда заходит в переговорный процесс, делает формулу "Ни мира, ни войны". Притворяется, что идут переговоры, но не прекращает огня или не очень долго соблюдает это, а затем находит какой-то повод и снова открывает огонь", — объяснил эксперт.

При этом он убежден, что Украина должна отстаивать свою позицию по гарантиям безопасности, вовлекая в процесс европейских партнеров, которые опасаются быть отстраненными от переговоров.

Лисной напомнил, что украинская сторона отмечает, что размещение миротворцев не самоцель, а лишь один из элементов гарантий безопасности. Поскольку в случае нарушения режима прекращения огня они вряд ли смогут оперативно реагировать, Украина должна сохранять право на защиту в случае агрессии.

"Гипотетически, если мы подписываем мирное соглашение, то миротворцы будут просто следить за соблюдением сторонами этого документа и не больше", — подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, ключевым вызовом остается недопущение миротворческой миссии представителей, которых лоббирует Россия. Украина настаивает, что агрессор не имеет права гарантии безопасности.

"Россияне и здесь будут вставлять свои 5 копеек. Надо сделать, чтобы у них не было такой возможности, ведь не мы на них напали, не они должны получать какие-то гарантии безопасности, Россия здесь ни при чем, она агрессор", — подытожил Лисной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Турции сообщили, когда между Украиной и РФ начнутся мирные переговоры.



