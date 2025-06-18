На Западе говорят о трех сценариях развития войны в Украине: большинство из них – это проигрыш

Полномасштабная война в Украине длится уже четвертый год, и, как отмечает обозреватель Welt Кристоф Шильц, становится очевидным, что Владимир Путин сознательно затягивает время. Его цель — не только истощить Украину и уничтожить ее как независимое государство, но и устранить "коренные причины" войны — ослабить НАТО и изменить архитектуру безопасности в Европе.

Война в Украине (фото из открытых источников)

На противоположной стороне администрация Соединенных Штатов, которая, в отличие от большинства европейских стран, рассматривает основной угрозой не Россию, а Китай. Президент США Дональд Трамп, как считает автор, постепенно теряет интерес к мирному урегулированию между Россией и Украиной из-за отсутствия ощутимого прогресса. В этой связи Шильц предлагает три возможных сценария развития ситуации.

1. Решительная реакция Запада

В этом варианте государства Запада исключают постоянные угрозы Путина относительно возможного применения тактического ядерного оружия и, как призвали президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте, начинают массово предоставлять Украине современные образцы вооружений. Это позволяет украинской армии эффективно обороняться и оказывать давление на русские войска.

Параллельно этим западные страны значительно усиливают экономические санкции против РФ, практически изолируя ее от передовых технологий, международных финансовых механизмов и доходов от экспорта энергоносителей.

Без использования ядерного арсенала, что маловероятно, Россия, вероятно, будет вынуждена остановить наступление, согласиться на перемирие по линии фронта и сесть за стол переговоров. Украина сохраняет свою независимость, хотя Крым и другие районы остаются под российским контролем.

Прогноз Шильца: этот вариант маловероятен. Запад не демонстрирует готовности предоставлять значительно больший объем вооружений или рисковать экономикой ради более эффективных санкций.

2. Очевидная победа Путина

Вашингтон практически выходит из конфликта – как в военном, так и в политическом измерении – и передает ответственность за поддержку Украины, за исключением разведданных, европейским партнерам и союзникам. По мнению Трампа, такой "упорядоченный уход" оправдан: США хотят сфокусировать внимание на Индо-Тихоокеанском регионе и прекратить играть роль "глобального полицейского".

Сближение с Россией может казаться Трампу выгодным: впереди совместное освоение Арктики, добыча стратегических ресурсов в РФ. Политика понижения напряжения могла бы также облегчить американскому бизнесу доступ к рынкам Ближнего Востока и Африки, а также ослабить союз Москвы с Пекином.

Без поддержки США Украина в перспективе остается без шансов: европейские усилия не смогут компенсировать американское отсутствие надолго. Россия расширит контролируемую территорию, возможно, превысив уже захваченные 20% и лишит Украину выхода к морю.

Оценка Шильца: второй сценарий более реалистичен — вероятность около 35%. Причина — выгода для США и потенциальная выгода для самого Трампа. Такой подход открывает путь для прагматичного сотрудничества с Кремлем.

3. "Ампутация" Украины

При этом сценарии боевые действия продолжаются в течение длительного времени. Без достаточной западной помощи, Украина оказывается в обороне. В статье предполагается, что Россия постепенно захватывает новые территории и может в этом году взять под контроль Харьков второй по величине город. Это может стать моментом, когда Запад станет давить на Киев с требованием остановить войну и начать переговоры.

Если такой диалог не начнется, перемирие будет отложено. Но даже при этих условиях переговорная позиция Украины будет очень слабой из-за больших территориальных потерь. США и страны Европы, истощенные поддержкой Украины, будут готовы принять "плохой конец" вместо затяжной войны.

Украине придется пойти на серьезные уступки. Линия фронта превратится в новую границу, возможно создание обширной демилитаризованной зоны для гарантий безопасности Москвы. Полноценного мирного соглашения не будет.

Военный эксперт Райснер считает, что возможный результат будет напоминать замороженный конфликт по примеру Северной и Южной Кореи. Несмотря на это, Россия продолжит экономическое взаимодействие с США. Альянс НАТО, в свою очередь, не перестанет наращивать оборонные силы.

Прогноз: именно этот вариант наиболее вероятен – вероятность достигает 65%. Для Украины — это самое плохое развитие событий, но для других сторон — в частности, России — у него выгодные черты.

"Для США и Европы это наименее затратный способ достижения относительной стабильности вопреки распространенным оценкам. РФ получает буфер на западной границе, фактически устанавливает контроль над Украиной и больше не опасается вступления Украины в НАТО", — отмечается в материале.

Вместе с тем, Россия начинает возвращение на международную арену, сосредотачивается на укреплении влияния в Африке и Азии и формирует новые союзы со странами Глобального Юга.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько времени понадобится Трампу , чтобы решить судьбу Ирана. Ближайшие 24-48 часов могут стать решающими для США по дальнейшим действиям по Ирану. Вариантов не так много. Здесь либо вопрос будет решен дипломатическим путем, либо Вашингтон официально вступит в войну. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальные лица США.

В материале говорится, что президент Дональд Трамп накануне усилил риторику против иранского режима, заявив, что США точно знают место нахождения аятоллы Али Хаменеи. Кроме того, он подчеркнул, что у Соединенных Штатов "полный и абсолютный контроль над небом Ирана".

По словам нескольких чиновников, во вторник американские переговорщики оценивали позиции Ирана как слабые. Они считают, что Тегеран будет вынужден вернуться за стол переговоров и в конце концов согласиться на соглашение об отказе от обогащения урана.



