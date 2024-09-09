Как передает портал "Комментарии", журналисты "CNN" пообщались с командирами и офицерами ВСУ, которые недавно воевали или руководили подразделениями на "передке". Все они отметили, что дезертирство и неповиновение становится широко распространенной проблемой в армии, особенно среди новобранцев.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Не все мобилизованные покидают свои позиции, но большинство. Когда сюда приходят новые ребята, они видят, как это тяжело. Они видят много вражеских беспилотников, артиллерии и минометов. Они едут на позиции один раз и если выживают, то не возвращаются. Они или оставляют свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ покинуть армию", — рассказал один из командиров подразделения, сейчас воюющего в Покровске.

В отличие от тех, кто раньше пошел добровольцем на войну, многие новобранцы не имели выбора по участию в конфликте. Их призвали после того, как весной в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, и они не могут уехать за границу легально.

Однако проблемы с дисциплиной явно начались задолго до этого. Прошлой зимой и весной Украина пережила тяжелейший период. Многомесячная задержка в получении военной помощи США в стране привела к критической нехватке боеприпасов и значительному падению морального духа.

Несколько солдат тогда рассказали CNN, что они часто оказывались на хорошей позиции, имея четкий обзор приближающегося врага и не имели артиллерийских снарядов для огня. Кое-кто говорил о чувстве вины за то, что не мог обеспечить должное прикрытие пехотных подразделений.

Авторы материала отмечают, поскольку ситуация на поле боя ухудшалась, все больше войск стало сдаваться. Только за первые четыре месяца 2024 года прокуратура возбудила уголовные производства против почти 19 тысяч военных, которые либо покинули свои должности, либо дезертировали. Более миллиона украинцев служат в силовых структурах обороны и безопасности страны, хотя это число включает всех, включая людей, работающих в офисах вдали от линии фронта.

Это ошеломляющая и, скорее всего, неполная цифра. Несколько командиров рассказали CNN, что многие офицеры не сообщали бы о дезертирстве в надежде убедить личный состав вернуться добровольно без наказания. Такой подход стал настолько распространенным, что в Украине изменили законодательство, декриминализировали дезертирство и самовольный прогул, если они совершены впервые.

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