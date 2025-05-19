На Западе дали прогноз: что изменится в войне после разговора Путина и Трампа

В войне России против Украины многие обращают внимание на то, что происходит на фронте, но итог этого противостояния во многом уже сейчас зависит не от событий на поле боя, а от политических маневров вокруг президента США Дональда Трампа. Аналитики считают, что именно его позиция может стать решающей в попытках прекратить войну. Об этом говорится в материале CNN.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики считают, что 19 мая Дональд Трамп должен провести телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным, который может стать поворотной точкой. Москва и Киев пытаются убедить Трампа, что именно другая сторона препятствует миру.

Европейские чиновники уже выражают скептицизм относительно того, что Трампу удастся отстоять позицию единого Запада на переговорах с Путиным.

Ранее Дональд Трамп, после общения с Владимиром Зеленским, осудил ракетный удар по Киеву, заявив, что сомневается в искренности намерений Путина. Эти настроения обострились после провала прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Трамп решил снова вмешаться в мирный процесс, позвонив Путину.

При этом, как отмечают аналитики, Трамп имеет рычаги давления и на Кремль. Кремль хочет избежать побуждения разъяренного Трампа к восстановлению поддержки США военных усилий Украины.

Несмотря на переговоры, стороны все еще не готовы к компромиссу. Издание подытожило.

"Даже под давлением США, даже после прямого телефонного разговора с президентом Трампом, и Москва, и Киев могут все еще решить продолжать борьбу", – говорится в статье.

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